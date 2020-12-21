Мутації – це природня частина еволюції. Переважна більшість з них є несуттєвою, але їх використовують в епідеміології для відстежування джерела спалахів інфекції.

Новий штам В.1.1.7 (або VUI-202012/01, від “Variant Under Investigation”) був вперше виявлений у Великій Британії 20 вересня, однак досить швидко став домінуючим в Лондоні та прилеглих графствах. На 9 грудня він спричинив > 60% нових випадків Covid.

Чому це викликає тривогу?

швидко витісняє інші штами;

має найбільшу до цього часу кількість мутацій – 17;

з них – 8 мутацій саме в гені білка "шипу" (S) вірусу. За даними експериментальних досліджень, одна з них, N501Y, забезпечує збільшення сили зв‘язування вірусу з рецепторами АПФ-2 оболонки клітин. Інша, О681Н, знаходиться в білку шипа поблизу локуса фуріну (ТМРRSS2), який відповідає за злиття оболонок вірусу і клітин;

його розповсюдження супроводжується різким зростанням кількості інфікованих, а це тягне збільшення абсолютної кількості госпіталізацій і померлих;

є ризик "вислизання" щодо ефективності наявних на зараз вакцин. Частина з численних мутацій теоретично може викликати зміну конфігурації білка шипу.

Хоча прем’єр-міністр Джонсон у своєму зверненні до нації з оголошенням про термінове посилення локдауну в південній частині країни мінімум на 2 тижні вказав на збільшення заразності на 70%, достеменно казати про наявність причинно-наслідкового зв‘язку науковці поки не поспішають. Є дані, що вказують на збільшення числа репродукції R ~ на 0,4.

Наприклад, восени аналогічні страхи були щодо "іспанського" штаму В.1.177, проте вони не виправдались. Тим паче, що одна з 17 мутацій відбулася в гені ORF8 і асоціюється зі сповільненням розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 в попередніх дослідженнях.

Чи/наскільки новий штам загрожує більш тяжким перебігом захворювання?

Про відносне (в %) збільшення питомої ваги таких випадків поки невідомо. Для "іспанського" штаму, попри всі побоювання, цього не відбулось.

Що могло сприяти появі нового штаму?

Теоретично це:

довготривале, протягом 2-4 міс, збереження вірусу SARS-CoV-2 в організмі хворих з імунодефіцитними станами. Тобто, йдеться про сприяння еволюції вірусу при хронічному інфікуванні з подальшим розповсюдженням;

лікування плазмою конвалесцентів пацієнтів з високим вірусним навантаженням.

Що відомо про "південно-африканський" штам – 501.V2, про появу якого було оголошено 18 грудня?

одночасно має від 10 до 20 нових мутацій;

за попередніми даними, він більш швидко розповсюджується і майже витіснив інші (питома вага зараз 80-90%);

він став драйвером 2-ї хвилі Covid в регіоні;

не виключений негативний вплив на тяжкість перебігу Covid у молодих осіб;

2 із 3-х мутацій зменшують чутливість вірусу до деяких антитіл;

є ризик неефективності, чи зменшення ефективності, наявних вакцин.

Що ці новини можуть говорити українцям?

COVID прийшов надовго, і реальність контролю шляхом вакцинації – під знаком питання. Отже: