МОЗ запровадить договори керованого доступу: що це означає

За ініціативою Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) в Україні незабаром запровадять договори керованого доступу. Так, українці, котрі потребують дорогого лікування онкологічних і орфанних захворювань, зможуть отримати доступ до інноваційних препаратів, які держава закуповуватиме за бюджетні кошти.

Відповідний проєкт закону та постанова Кабміну, які регламентують це питання, були ухвалені на засіданні уряду 27 січня. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Наведу простий приклад. Спінальна м’язова атрофія – діагноз, який встановлено 267 людям в Україні, здебільшого – дітям. Якщо хворі не будуть отримувати відповідний курс лікування, який коштує 12,3 млн грн на рік, – вони просто не виживуть. Вважаю прямим завданням держави забезпечити пацієнтів цими дорогими ліками", – заявив очільник МОЗ.

Степанов пояснив необхідність запровадження договорів керованого доступу в Україні

За його словами, для цього було розроблено відповідний механізм – договори керованого доступу. Він, зокрема, передбачатиме обов’язкову процедуру державної оцінки медичних технологій та подальше ухвалення рішення про укладення такого договору, а також конфіденційний переговорний процес.

Договір керованого доступу може бути:

фінансовим (передбачає суттєву знижку до ціни, безкоштовне постачання на початку лікування);

заснованим на результаті (оплата відбуватиметься лише за результатами або за умови накопичення інформації про ефективність лікарського засобу);

комбінованим.

"Такий механізм успішно використовується у розвинених країнах світу: Франції, Великій Британії, Італії, США, Нідерландах, Швеції, Данії, Фінляндії та інших. Вважаю, що він має бути впроваджений і в Україні. Адже українці варті того, щоб за їхні життя боролися!" – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що за три роки всі операції з пересадження органів мають робити в Україні.