МОЗ закликало перенести планові операції: озвучені шокуючі наслідки рішення

Рішення Міністерства охорони здоров'я медзакладам тимчасово припинити планові госпіталізації та зробити акцент на телемедицині, призведе до різкого зростання операцій після карантину та підвищення завантаження хірургів.

Як сказано у статті "Урядового кур'єра", потужності клінік не дозволять істотно збільшити кількість пацієнтів.

"Логічно, що це призведе до різкого зростання операцій після карантину та підвищення завантаження хірургів. Щорічно в Україні в стаціонарі роблять приблизно 2 млн операцій, тобто в середньому близько 170 тис. на місяць. У країні 270 тис. лікарняних місць. В середньому пацієнти проводять у стаціонарі тиждень-два. Потужності клінік не дозволять істотно збільшити кількість пацієнтів", – зазначають автори статті.

glavred.info

На їхню думку, варто враховувати, що госпіталізації березня-травня доведеться переносити на літо. Згідно з висновками вчених США, спека підвищує ризики розвитку інфекційних ускладнень у прооперованих хворих майже на 30%.

"Загальноприйнята думка, що до хірурга треба йти восени. Неважко уявити, що нас чекає у вересні", – пишуть у матеріалі.

Також зазначається, що Американська асоціація лікарень ще в середині березня закликала зберегти баланс між вимогами до прийому хворих з підозрою на коронавірус і наданням життєво важливих медичних послуг пацієнтам з іншими діагнозами.

До неї приєдналися різні об’єднання анестезіологів і медсестер, профільні навчальні заклади. У підсумку центри державної медичної допомоги пом’якшили вимоги до надання непов’язаних з Сovid-19 медпослуг у регіонах зі стабільною ситуацією з цим вірусом.

"Чому б в Україні не проаналізувати ситуацію з поширенням коронавірусу і не пом’якшити заборону на планові госпіталізації в благополучних районах? Громадяни мають право на медичну допомогу відповідно до Конституції, а його обмежили для боротьби з пандемією", – резюмують журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують відтермінувати планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

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