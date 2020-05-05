МОЗ приступає до дослідження препарату проти коронавірусу

Кирило Лютий Новини медицини 20:55, 5.05.2020 Оновлено: 22:30, 5.05.2020

Міністерство охорони здоров'я дозволило провести клінічні дослідження препарату Біовен із лікування коронавірусу в п'яти медичних установах.

Відповідний наказ МОЗ від 4 травня 2020 року №1038 "Про проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)" опублікований на сайті відомства.

Будуть проводитися дослідження з ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", на базі:

  • Київської міської клінічної лікарні №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);

  • Білоцерківської міської лікарні №3 (інфекційне відділення);

  • Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (відділення реанімації та інтенсивної терапії);

  • Міської інфекційної лікарні Одеської міської ради (інфекційне боксоване відділення);

  • Київської міської клінічної лікарні №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 5 травня, в Україні підтверджені 12 697 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 366 нових випадків. За весь час померли 316 осіб, а одужати вдалося 1875.

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