МОЗ презентувало систему розвитку трансплантології в Україні: що зміниться
Міністерство охорони здоров'я України презентувало стратегію розбудови системи трансплантації до 2023 року.
Головні пріоритети у сфері озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Як написала пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook, про них він розповів 9 серпня під час презентації стратегії МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року, а сам документ розмістили на відповідному сайті.
“Пріоритетами є збільшення кількості трансплантацій шляхом розвитку посмертного донорства та розширення видів органної трансплантації, збільшення кількості трансплантацій кісткового мозку, розбудова Центру трансплант-координації, забезпечення логістики анатомічних органів, зокрема із залученням цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, автотранспорту Національної поліції, а також професійний розвиток вітчизняних фахівців”, – пояснив Степанов.
У МОЗ окреслили проблеми, які існують та є перепонами на шляху розвитку сфери органної трансплантації та трансплантації кісткового мозку. Зокрема, мова про відсутність протоколів лікування та чітких показів для проведення трансплантації, дефіцит кадрів з практичним досвідом. Втім, у міністерстві розробили механізм "знищення" цих проблем.
“Вже у 2021 році ми очікуємо збільшення кількості трансплантацій нирок у три рази, печінки – у чотири рази, серця – у вісім разів”, – підкреслив Степанов.
Він також відзначив, що реалізація програми вже почалася. За його словами, станом на 9 серпня вже 24 медзаклади беруть участь у пілотному проєкті розвитку системи трансплантації, а нещодавно у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні зробили трансплантацію підшлункової залози.
Так, документ містить таймлайни впровадження нововведень у різних підрозділах. Також міністерство планує збільшити фінансування пілотного проєкту з трансплантації вже з 2021 року – на 483 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов вже розповідав, що в Україні розробили план з трансплантації органів строком на два роки.