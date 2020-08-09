МОЗ презентувало систему розвитку трансплантології в Україні: що зміниться

Міністерство охорони здоров'я України презентувало стратегію розбудови системи трансплантації до 2023 року.

Головні пріоритети у сфері озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Як написала пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook, про них він розповів 9 серпня під час презентації стратегії МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року, а сам документ розмістили на відповідному сайті.

“Пріоритетами є збільшення кількості трансплантацій шляхом розвитку посмертного донорства та розширення видів органної трансплантації, збільшення кількості трансплантацій кісткового мозку, розбудова Центру трансплант-координації, забезпечення логістики анатомічних органів, зокрема із залученням цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, автотранспорту Національної поліції, а також професійний розвиток вітчизняних фахівців”, – пояснив Степанов.

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

У МОЗ окреслили проблеми, які існують та є перепонами на шляху розвитку сфери органної трансплантації та трансплантації кісткового мозку. Зокрема, мова про відсутність протоколів лікування та чітких показів для проведення трансплантації, дефіцит кадрів з практичним досвідом. Втім, у міністерстві розробили механізм "знищення" цих проблем.

“Вже у 2021 році ми очікуємо збільшення кількості трансплантацій нирок у три рази, печінки – у чотири рази, серця – у вісім разів”, – підкреслив Степанов.

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Стратегія МОЗ здобуття Україною трансплантаційної незалежності до 2023 року Скріншот

Він також відзначив, що реалізація програми вже почалася. За його словами, станом на 9 серпня вже 24 медзаклади беруть участь у пілотному проєкті розвитку системи трансплантації, а нещодавно у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні зробили трансплантацію підшлункової залози.

Так, документ містить таймлайни впровадження нововведень у різних підрозділах. Також міністерство планує збільшити фінансування пілотного проєкту з трансплантації вже з 2021 року – на 483 млн грн.

Пост міністерства Скріншот

Пост міністерства Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов вже розповідав, що в Україні розробили план з трансплантації органів строком на два роки.

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