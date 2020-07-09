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МОЗ пояснив, чи потрібна маска під час заняття спортом

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При заняттях спортом не рекомендується використовувати маску для обличчя, адже це будет перешкоджати диханню.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на Всесвітню організація охорони здоров'я (World Health Organization Ukraine).

Відзначається, що активний спосіб життя та спорт допомагають залишатися здоровими і протистояти вірусам.

"Використовувати маску при заняттях спортом не рекомендується, оскільки вона може заважати комфортному диханню. Через потовиділення маска буде намокати, а це не тільки утруднить дихання, але і буде сприяти розмноженню мікроорганізмів", – йдеться в повідомленні.

При цьому фахівці рекомендували при виконанні фізичних вправ дотримуватися дистанції не менше одного метра, щоб уникнути ризику зараження COVID-19.

МОЗ пояснив, чи потрібна маска під час заняття спортом

Як повідомляв OBOZREVATEL, український лікар розповів, що коронавірус не представляє страшну небезпеку, адже у багатьох заражених хвороба протікає в легкій безсимптомній формі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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