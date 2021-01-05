МОЗ планує запровадити електронний кабінет пацієнта: як він працюватиме

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує запровадити в Україні електронний кабінет пацієнта, який водночас буде інтегровано із додатком "Дія".

Про це на брифінгу 5 січня розповів глава відомства Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, завдяки електронному кабінету пацієнт зможе мати доступ до:

своєї електронної медичної картки;

декларації з лікарем онлайн;

власних даних.

В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта

"Лікар входить у ваш електронний кабінет і одразу бачить всі дані про хворого... Це зокрема впливатиме і на якість надання медичних послуг", – пояснив Степанов.

Крім цього, в подальшому МОЗ має намір позбутися паперових лікарняних і запровадити електронні.

Міністр наголосив, що над розширенням таких електронних функцій медичної системи у 2021 році працюватиме Міністерство охорони здоров’я та підпорядковані йому органи – Національна служба здоров’я (НСЗУ), ДП "Електронне здоров’я" та іншими. Загалом у списку для реалізації в Україні – 30 цифрових проєктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ розробило план переходу на електронний лікарський рецепт. Вони фіксуватимуться в системі, і можна буде чітко прослідкувати, яким медиком було виписано ліки та чи потрібно було це робити.

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