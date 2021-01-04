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МОЗ планує удвічі збільшити кількість пересаджень органів в Україні, – Степанов

2.6т
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В Україні 2021 року мають намір удвічі збільшити кількість трансплантацій органів і тканин. Акцент також робитимуть на таких операціях для військовослужбовців, які втратили кінцівки.

Йдеться про щонайменше 250 пересадок. Про плани Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) на брифінгу 4 січня розповів очільник відомства Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це не просто цифри. А кількість людей, які будуть жити. Адже питання трансплантації для них – єдиний спосіб порятунку життя", – підкреслив він.

МОЗ планує збільшити кількість пересадок органів в Україні

МОЗ планує збільшити кількість пересадок органів в Україні

Міністр зазначив, що в планах міністерства зробити так, щоб не відправляти пацієнтів за кордон на трансплантацію, наприклад, нирки або печінки. На його переконання, українські фахівці в змозі зробити ту кількість таких операцій, яких потребують громадяни країни.

Крім цього, фахівці МОЗ хочуть уперше в Україні провести трансплантацію легень. Також у планах, додав Степанов, робити трансплантації верхніх і нижніх кінцівок.

"Це особливо актуально для наших військовослужбовців, які втратили кінцівки, захищаючи нашу країну від військової агресії Росії на сході. Зрозуміло, що для цього, порятунку життя, нам потрібно паралельно розвивати саме системно ці питання", – зазначив міністр.

За його словами, йдеться про запровадження:

  • пакета медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу;

  • механізму залучення до транспортування анатомічних матеріалів і реципієнтів усіх видів транспорту – цивільної авіації, від ДСНС, Нацполіції, Держприкордонної служби;

  • системи підвищення кваліфікації медичних працівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я пересадка органів трансплантація органів
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