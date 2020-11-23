Моноклональні антитіла дозволені для лікування коронавірусної хвороби

Список препаратів, які використовуються для лікування COVID-19, доповнився ще одним лікарським засобом від компанії Regeneron. До складу препарату REGN-COV2 входять моноклональні антитіла казірівімаб та імдевімаб, які показали багатообіцяючі результати в зниженні тяжкості коронавірусної хвороби.

Суміш антитіл REGN-COV2 дозволена для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих, а також у дітей старше 12 років. Ліки рекомендовані пацієнтам, які отримали позитивний тест на вірус SARS-CoV-2 і мають високий ризик розвитку важкої форми COVID-19 і/або госпіталізації. Препарат не підходить хворим, які госпіталізовані з ковідом або потребують кисневої терапії.

Не у всіх людей імунна система може правильно відреагувати на вірус. У деяких хворих антитіла виробляються в недостатній кількості, тому для знищення патогену було запропоновано використовувати їх синтетичні аналоги. Вони працюють, зв'язуючись з поверхневим білком вірусу SARS-CoV-2, тим самим, не дозволяючи йому проникати в клітини людини. Так препарат допомагає імунній системі знешкодити збудника інфекції.

Дослідження ефективності препарату, що проводяться розробником, показали його здатність знижувати вірусне навантаження і пов'язані з ним симптоми у інфікованих коронавірусом пацієнтів. Це другий препарат на основі антитіл, який отримав дозвіл на екстрене використання. До цього регулюючі органи схвалили ліки від Eli Lilly з подібним механізмом дії. Згідно з інформацією на сайті Regeneron, випробування безпеки та ефективності моноклональних антитіл продовжуються.

Очікується, що до кінця січня 2021 року компанія Regeneron надасть 300 тисяч доз препарату. Збільшення обсягів виробництва планується за рахунок співпраці з фармацевтичним гігантом Roche.

MedObobz раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 від компанії AstraZeneca та Оксфордського університету ефективна на 90% при певному способі введення.