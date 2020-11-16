Moderna заявила про майже 95% ефективності вакцини від COVID-19

Американська компанія Moderna повідомила, що її нова вакцина, що захищає від COVID-19, ефективна майже на 95%.

Про це сказано в заяві на сайті компанії. Moderna планує подати заявку на дозвіл масового використання препарату в найближчі кілька тижнів.

У випробуванні вакцини брали участь 30 000 осіб у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи-плацебо.

Інфікування вірусом виявили в 95 пацієнтів. Тільки в п'яти випадках COVID-19 зафіксували у людей, яким вводили вакцину, 90 – у тих, хто отримував плацебо. На основі цих досліджень компанія заявила, що вакцина захищає на 94,5%.

Дані також показали, що у випробуванні було 11 випадків важкої форми коронавірусної хвороби, але серед імунізованих таких не було.

"Загальна ефективність була чудовою. Це відмінний день", – сказав Тал Закс, головний лікар Moderna.

У компанії заявили, що найближчими тижнями вони звернуться до регулювальних органів США. Очікується, що в країні буде доступно 20 мільйонів доз.

Moderna сподівається, що наступного року буде доступно близько одного мільярда доз для використання у всьому світі, і планує отримати схвалення в інших країнах.

Про будь-які серйозні побічні ефекти не повідомлялося.

У деяких пацієнтів після ін'єкції зазначалося нетривале стомлення і головний біль.

"Ці ефекти – те, що ми очікуємо від вакцини, яка працює і викликає хорошу імунну відповідь", – сказав професор Пітер Опеншоу з Імперського коледжу Лондона.

Вакцину Moderna досить легко зберігати, оскільки вона залишається стабільною за температури -20 градусів протягом шести місяців і може зберігатися в стандартному холодильнику до місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадків.