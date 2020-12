Moderna опублікувала дані випробувань своєї вакцини від COVID-19

Результати первинного аналізу дослідження COVE, в рамках якого оцінювалася ефективність вакцини Moderna, опубліковані The New England Journal of Medicine.

Про це повідомляє MedicalХpress з посиланням на Brigham and Women's Hospital, де проводилося тестування.

Отримані дані свідчать про те, що вакцина може запобігти симптоматичный інфекції.

Серед більш ніж 30 000 учасників, відібраних випадковим шляхом для отримання вакцини або плацебо, у 11 з групи "вакцина" розвинувся симптоматичний COVID-19 в порівнянні з 185 учасниками, які отримали плацебо, що продемонструвало 94,1% ефективність у запобіганні симптоматичної коронавірусної інфекції.

Випадки тяжкої форми COVID-19 спостерігалися тільки у добровольців, які отримували плацебо.

Реакція на імунізацію була помірною – близько половини реципієнтів відчували втому, болі в м'язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.

