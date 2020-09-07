Мін'юст США подав позов проти Teva через відкати по Copaxone

Прокуратура штату Массачусетс подала позов проти Teva Pharmaceuticals USA, Inc. і Teva Neuroscience, Inc., що є виробниками Copaxone, препарату, широко використовуваного для лікування розсіяного склерозу (РС).

Як стверджує позивач, Teva вступила в змову зі спеціалізованою аптекою Advanced Care Scripts і двома незалежними фондами, Chronic Disease Fund (CDF) і The Assistance Fund (TAF), порушивши тим самим закон про боротьбу з відкатами і федеральний закон про фальсифіковані вимоги, передає Pharma.

Ізраїльська компанія використовувала ці фонди в якості каналів для субсидування доплати за Copaxone, що розподіляється за програмою Medicare: "пожертви" на загальну суму 300 мільйонів доларів виділялися CDF і TAF, а Teva планомірно продовжувала підвищувати ціну на вказаний препарат.

Пожертвування в фонди, що покривають витрати пацієнтів з комерційною страховкою, абсолютно легальні. Але в разі державної страховки, така благодійність фармкомпаній розглядається як махінація. Так, зазначені дії Teva привели до того, що вартість лікування Copaxone зросла з 17 000 доларів до більш ніж 73 000 доларів на рік за період з 2007 по 2015 рік. Однак через те, що "пожертвування" покривали доплати пацієнтів за програмою Medicare, у багатьох пацієнтів з цією програмою, як і їх лікарів, не було причин міняти терапію. Однак тягар витрат на Copaxone ліг на саму державну програму страхування Medicare.

Новий позов проти Teva був поданий після укладення світовими угодами, укладеними з Advanced Care Scripts (3,5 мільйона доларів), TAF (4 мільйони доларів) і CDF (2 мільйони доларів). На цей раз уряд вимагає потрійний компенсації збитку і реституції від фармвиробника, а також наполягає на введенні цивільних санкцій проти Teva.