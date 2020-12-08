Новий коронавірус SARS-CoV-2 зі спалаху в Китаї переріс в пандемію. Він став причиною десятків мільйонів випадків інфікування у всьому світі, в результаті чого загинуло більше мільйона осіб. США постраждали найбільше.

Заголовки новин про COVID-19 лякали людей, а разом зі страхом з'являлися чутки та дезінформація.

Підбірку найбільш популярних міфів про коронавірус, що живуть в соцмережах і не тільки, опублікувало видання Medical News Today.

Розпилення хлору або спирту на шкіру вбиває віруси в організмі

Нанесення спирту або хлору на шкіру може заподіяти шкоду, особливо якщо він потрапить в очі або рот. Ці хімічні речовини можуть дезінфікувати поверхні, але людям не слід наносити їх на тіло. До того ж, ці продукти не можуть вбити віруси всередині організму.

Тільки літні люди та люди з вже існуючими захворюваннями схильні до ризику інфекцій та ускладнень

SARS-CoV-2 може передаватися людям будь-якого віку. Однак у літніх людей та людей з супутніми захворюваннями, такими як діабет, ожиріння або астма, ризик розвитку важкої форми ковіду вище. Незважаючи на те, що люди молодше 40 років, включаючи дітей, менш схильні до серйозного захворювання COVID-19, хвороба може призвести до ускладнень і смерті в будь-якому віці.

Діти не можуть заразитися COVID-19

У будь-якої людини будь-якого віку може розвинутися інфекція, що викликає COVID-19. Поки що більшість випадків ковіду зареєстровано серед дорослих. Проте, у більшості дітей, у яких розвивається COVID-19, симптоми легкі або відсутні взагалі.

COVID-19 схожий на грип

Зараження вірусом SARS-CoV-2 може викликати COVID-19 – захворювання, яке має схожі з грипом симптоми, такі як ломота в тілі, жар і кашель. Симптоми COVID-19 або грипу можуть бути легкими, важкими або, у рідкісних випадках, смертельними. Обидва захворювання також можуть викликати пневмонію. Однак загальний профіль COVID-19 більш серйозний.

Хоча вчені все ще визначають точний рівень смертності, він, ймовірно, буде вище, ніж від сезонного грипу.

Кожна людина, котра захворіла COVID-19, вмирає

Це неправда. Як ми пояснювали вище, COVID-19 смертельний для невеликого відсотка людей, у яких розвивається хвороба.

За даними ВООЗ, близько 80% людей переносять коронавірус в легкій формі і не потребують спеціалізованого лікування в лікарні. Крім того, у багатьох симптоми інфекції і зовсім відсутні.

Коти та собаки поширюють коронавірус

Було кілька повідомлень про розвиток інфекції у домашніх тварин. У більшості випадків домашні тварини хворіли після контакту з людьми, інфікованими COVID-19.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), "немає ніяких доказів того, що тварини відіграють значну роль в поширенні коронавірусу.

Маски для обличчя завжди захищають від коронавірусу

Медичні працівники використовують професійні маски для обличчя, які щільно прилягають, щоб захистити себе від інфекцій. Одноразові і тканинні маски можуть захистити від крапель, але ні те, ні інше не може захистити від аерозольних часток.

CDC рекомендує використовувати маски в громадських місцях, де важко підтримувати дистанцію в два метри. Це допомагає сповільнити поширення вірусу.

Сушарки для рук вбивають коронавірус

Це неправда, вони не можу вбити SARS-CoV-2. Кращий спосіб захистити себе та інших від вірусу – часто мити руки водою з милом протягом не менше 20 секунд за раз. Якщо це неможливо, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі.

Коронавірус – це всього лише форма вірусу застуди, яка мутувала

Коронавіруси – це велике сімейство, і на поверхні кожного з них є шиповидні білки. Деякі використовують людей в якості основного господаря та викликають застуду. Інші, включаючи SARS-CoV-2, в першу чергу інфікують тварин.

Як і COVID-19, близькосхідний респіраторний синдром (MERS) і важкий гострий респіраторний синдром (SARS) викликаються коронавірусами. Ці віруси також спочатку передавалися людині від тварин.

Щоб заразитися вірусом, потрібно провести з ким-небудь 10 хвилин

Чим довше людина перебуває поруч з інфікованим, тим вище ймовірність передачі вірусу. Однак вірус може передаватися від людини до людини менше, ніж за 10 хвилин.

Промивання носа фізіологічним розчином захищає від коронавірусу

Немає ніяких доказів того, що полоскання носа сольовим розчином захищає від будь-яких респіраторних інфекцій. Деякі дослідження показують, що полоскання може полегшити симптоми гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів, але вчені не виявили, що цей метод знижує ризик зараження.

Можна захистити себе, полоскаючи горло відбілювачем

Ніколи не беріть відбілювач до рота. Ця речовина може нашкодити здоров'ю – викликати хімічні опіки на слизовій оболонці.

Антибіотики вбивають коронавірус

Антибіотики вбивають тільки бактерії. Вони не вбивають віруси.

Теплові сканери можуть діагностувати коронавірус

Ці прилади можуть визначити, чи є у когось лихоманка, яка може виникнути з різних причин.

Симптоми COVID-19 можуть з'явитися через 2–14 днів після розвитку інфекції. Це означає, що навіть якщо у людини з'являться симптоми, у неї може бути нормальна температура протягом кількох днів, перш ніж почнеться лихоманка.

Часник захищає від коронавірусу

Деякі дослідження показують, що часник може уповільнити зростання деяких видів бактерій. COVID-19 виникає через вірус, а не через бактерій. Немає ніяких доказів цього твердження.

Посилки з Китаю можуть поширювати коронавірус

Виходячи з результатів попередніх досліджень коронавірусів, подібних SARS-CoV-2, включаючи ті, які викликають SARS і MERS, вчені вважають, що вірус не може вижити в листах або посилках протягом тривалого часу.

Домашні засоби можуть вилікувати COVID-19 і захистити від нього

Ніякі домашні засоби не можуть захистити від COVID-19. Це стосується вітаміну С, ефірних масел, кунжутного масла, часнику, засобу для чищення акваріумів, шавлії або води, навіть якщо людина п'є їх кожні 15 хвилин.

Найкращий підхід – часто мити руки, носити маску в громадських місцях та уникати людних місць.

Заразитися коронавірусів можна, поїдаючи китайську їжу

Ні, так заразитися не можна.

Вірус гине при підвищеній температурі

Деякі віруси, такі як віруси застуди та грипу, легше поширюються в холодні місяці. Це не означає, що їх передача припиняється в більш теплу погоду. В даний час вчені не знають, як зміни температури впливають на поведінку SARS-CoV-2.

Коронавірус – найсмертоносніший вірус, відомий людині

Хоча SARS-CoV-2 дійсно здається більш небезпечним, ніж віруси грипу, це не найсмертоносніший вірус, з яким люди стикалися. Інші, наприклад вірус Ебола, мають більш високий рівень смертності.

Вакцини проти грипу і пневмонії можуть захистити від COVID-19

Оскільки SARS-CoV-2 відрізняється від інших вірусів, існуючи вакцини не можуть захистити від нього.

Вірус виник в лабораторії в Китаї

Немає ніяких доказів, що підтверджують цей слух, який поширився в інтернеті. Як показує недавнє дослідження, SARS-CoV-2 – це природний продукт еволюції.

Спалах почався через те, що люди їли суп з кажанів

Хоча вчені впевнені, що вірус з'явився у тварин, немає ніяких доказів того, що до передачі вірусу причетна страва.

5G сприяє поширенню SARS-CoV-2

Одним з найбільш недавніх повідомлень стало те, що 5G відповідає за швидке поширення SARS-CoV-2 по всьому світу. Це міф. Варто відзначити, що COVID-19 значно вплинув на країни з дуже слабким покриттям 5G, такі як Іран.

Вживання алкоголю знижує ризик зараження

ВООЗ пояснює, що, хоча алкоголь може дезінфікувати шкіру, він не має такого ефекту всередині тіла. Вживання алкоголю, особливо надмірне, негативно впливає на імунну систему і, таким чином, знижує здатність організму справлятися з інфекційними захворюваннями.

Коронавірусом можна заразитися в басейні

За спостереженнями CDC, немає доказів того, що SARS-CoV-2 передається через воду в басейнах, гідромасажні ванни або аквапарках. Якщо цю воду дезінфікувати хлором або бромом, вона повинна інактивувати вірус.

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