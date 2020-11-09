Ми отримаємо результат, але час буде втрачено: Анатолій Новик – про випробування Протефлазіду

Інформація Академії медичних наук України про перші результати доклінічних випробувань вітчизняного препарату з діючою речовиною протефлазід у європейських наукових центрах жваво обговорюється в соцмережах.

НАМНУ заявляє, що дослідження в Іспанії та Німеччині підтверджують висновки, зроблені раніше українськими вченими. Але якщо в Інституті ім. Л.В. Громашевського дослідження проводилися на коронавірусі гастроентериту свиней (що викликало навесні 2020 р. різку негативну реакцію "експертів" Фейсбуку, ЗМІ й навіть Уляни Супрун), то нинішня інформація сприймається набагато серйозніше. У Німеччині діючу речовину протефлазід випробовували на культурі клітин (in vitro) c людським коронавірусом CoV229E, натомість іспанські дослідники працювали безпосередньо з SARS-CoV-2. В обох випадках, відповідно до інформації НАМНУ, діюча речовина продемонструвала специфічну противірусну активність відносно цих коронавірусів.

В інтерв'ю нашому виданню Анатолій Новик – президент НПК "Екофарм", яка розробила і випускає лінійку препаратів із цією діючою речовиною (Протефлазід і Флавовір) – підкреслює, що фармкомпанія на сьогоднішній день – єдина з українських, і не тільки, що зважилась на повний цикл доклінічних і клінічних досліджень для підтвердження дії свого препарату при коронавірусній інфекції. Втім, Анатолій Матвійович вважає, що за нинішніх умов цей шлях не виправданий.

– Хочу підкреслити, що ми б могли й не витрачати дорогоцінний час, адже механізм дії препарату, як інгібітору РНК-полімерази, вже юридично й клінічно обґрунтований і його можна застосовувати для лікування захворювань, викликаних коронавірусами. Специфічна противірусна дія була підтверджена в лабораторії Інституту ім. Л.В. Громашевського ще в березні 2020 р. на коронавірусі тварин.

Президент "Екофарм" Анатолій Новик

Але внаслідок абсолютного нерозуміння по всій вертикалі – від наукових профанів, які коментують усе, що не лінь, до державних центрів прийняття рішень, – препарат не був включений до офіційного протоколу МОЗ України під галас про відсутність доказової бази. Питання про те, чи є доказова база відносно препаратів, які включені до протоколу, я навіть не згадую...

З урахуванням такого специфічного ставлення, ми проводимо дослідження на Заході, хоча це аж ніяк не найшвидший і дешевий шлях. Пройшли стадію in vitro, препарат показав гарний ефект у пробірці. Переходимо до in vivo – випробувань на живих організмах. Згодом – клінічні випробування, і я думаю, що вони пройдуть там само, де й доклінічні. Отримаємо результат, я в ньому впевнений, але час буде втрачено. Адже люди хворіють, люди вмирають...

Виглядає це, начебто тоне судно, й пасажири опинилися у воді. У вас є рятувальні круги, але вони не пройшли чергову перевірку-сертифікацію. І потопаючим людям кажуть – зачекайте отут, поплавайте, нам треба отримати папірець про те, що це круг справді може вас урятувати. І тоді ми вам його кинемо. А у воді в цей час – плавають, чекають... І – тонуть.

Я привожу таку жорстоку аналогію, тому що ситуація, у якій ми опинилися з початку пандемії, вийшла за межі навіть елементарної логіки.

– У чому це проявляється?

– У тому, що людей намагаються лікувати, образно кажучи, виключно за "протоколами Трампа". Пропонуючи для терапії тільки ті препарати, які так чи інакше згадуються на Заході, нехай навіть вони не мають доказової бази. І не можуть мати – з урахуванням пандемії, сьогодні у світі в абсолютній більшості випадків працює спрощена система: якщо препарат показав специфічну дію й низьку токсичність – його можуть запустити в клініку зразу, тому що людей треба рятувати… Як, скажімо, Ремдесевір, включений до протоколу тільки тому, що його механізм дії – інгібітор РНК-полімерази. Той самий механізм має й діюча речовину протефлазід, це вивчено давно, про це є відповідна інформація в Інструкції, затвердженій МОЗ України. У показаннях для застосування – лікування й профілактика ГРВІ, а, як всім відомо, коронавіруси відносяться саме до збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій.

– Але вітчизняний препарат до протоколу не ввійшов. У чому, на ваш погляд, причина такої вибірковості?

– Чиновники бояться відповідальності, їм потрібно на випадок чого списати власну некомпетентність на "загальносвітові тенденції"…Тому, коли йдеться про щось, що не обговорюється у світових медіа – наступає адміністративний ступор, якому допомагають "експерти": бігуси, садові, супруни, щури… І починається пісня про "доказовість". Яскравий приклад такого підходу – включення МОЗУ до протоколу лікування COVID-19 Ремдесивіру – такого ж інгібітора РНК-полімерази, як і діюча речовина протефлазід. Але набагато дорожчого – п'ятиденний курс лікування Ремдесивіром коштує понад 2 тис. дол. США! І українське Мінздоров’я згодне застосовувати цей препарат, при тому, що знов-таки – немає ніяких доказів його ефективності при лікуванні коронавірусів! Так просто, у вигляді експерименту? У наших чиновників логіка фантастична: свого часу Трамп хвалив Плаквеніл – його миттєво включили до протоколу. Він виявився марним і навіть створив безліч великих проблем. Але для чиновників ця ситуація безпечна – вони ж Трампа слухали!

– Однак про властивості діючої речовини протефлазід заявляла Академія медичних наук! Чому в цій ситуації не чують навіть думки НАМНУ?

– Нікому чути, нема кому розуміти... Я вже не раз говорив про те, що наукова дискусія підмінена в нас галасом псевдоекспертів. При тому, що про властивості нашого препарату, показаних у процесі досліджень, знають у НАМНУ, у профільних інститутах, знають учені-доклініцисти й безліч лікарів-практиків. Є навіть переконлива офіційна статистика практичного застосування препарату в умовах стаціонарів! І, проте, ми зіштовхуємося із ситуацією, коли нас змушують постійно щось пояснювати армії агресивних медійних профанів, нас звинувачують у поширенні фейків і навіть штрафують.

– Можна докладніше про статистику?

– Навесні нинішнього року, після отримання результатів досліджень у лабораторії Інституту ім. Л.В. Громашевського, я обіцяв, що "Екофарм" може безкоштовно надати медзакладам свій препарат – щоб забезпечити захист життя лікарів від коронавірусу. І хоча держава в особі МОЗ цієї пропозиції "не помітила", на прохання понад 100 медзакладів України, що приймали хворих з COVID-19, ми за півроку надіслали у вигляді гуманітарної допомоги 33 тис. флаконів препарату. Отримали близько 90 коротких звітів від клінік з даними про результати застосування препарату з діючою речовиною протефлазід. Потім ці клінічні звіти були оброблені в державній Академії статистики і аудиту.

Сьогодні ми маємо офіційний звіт щодо профілактичного застосування препарату групою понад сім з половиною тисяч лікарів і клінічному його застосуванню у понад 400 пацієнтів. Найголовніший результат – у цих групах не було зафіксовано жодного летального випадку! Другий важливий висновок – серед тих, хто приймав препарат жоден пацієнт не змінив свого статусу на важчий. Тобто, якщо хворий був у легкій стадії захворювання або в середньої – у нього не виникало ускладнень, що приводять до важких наслідків, а середній термін лікування знижувався майже вдвічі!

– Як ви плануєте розпорядитися цією інформацією?

– А ніяк. Ми не можемо навіть опублікувати не тільки цей звіт, але й результати досліджень, проведених в Іспанії та Німеччині! Адже "Екофарм" був оштрафований Антимонопольним комітетом саме за аналогічний крок – публікацію наукового звіту інституту ім. Л.В. Громашевського. І сьогодні ми судимося з АМКУ, намагаємося щось довести, змушені припинити гуманітарні поставки, які в Комітеті трактували як рекламну акцію...

Це – штрих до картини того глобального ідіотизму, що панує в нас під вивіскою "боротьби з пандемією". І я майже впевнений, що дані про досвід практичного застосування вітчизняного препарату в умовах пандемії, насправді нікому не цікаві, крім того – вони можуть викликати чергову істерику "експертів" Фейсбуку.

Тому, вертаючись до питання про дослідження нашої діючої речовини в європейських лабораторіях, хочу підкреслити, – це була з боку "Екофарму" не принципова позиція, а вимушена міра. І я чомусь впевнений, що навіть після завершення всіх фаз досліджень, які ми пройдемо в Європі – від in vitro до in vivo і клінічних випробувань, – наші доморослі "експерти" не втихомиряться. Насправді вся ця галаслива братія: супруни, бігуси, стопфейки, медгобліни – провідники політики зовнішнього управління, за якої блокується будь-яка спроба України щось зробити самотужки. Дискредитується вітчизняна наука, фармація, виробництво – пацієнти повинні вмирати або вживати те, що написано у Твіттері Трампа або на огорожі в Меркель.

Тому перспективи тут, в Україні, примарні. Я не виключаю, що, пройшовши в Європі всю лінійку випробувань, наш український препарат просто піде на західний ринок. І ніхто нас за це не може засуджувати.

Ми виконали свій громадянський обов'язок, як могли. Чесно формували необхідну доказову наукову базу, допомагали клінікам, як могли. Але державна політика явно спрямована убік, протилежний інтересам пацієнтів, лікарів, учених і взагалі – професіоналів.

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