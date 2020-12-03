Мешканка Хорватії перемогла коронавірус в 99 років, – ЗМІ

Вона провела в лікарні три тижні, незважаючи на безсимптомний перебіг інфекції

Жінка заразилася коронавірусом в дуже похилому віці

У Хорватії 99-річна жінка без ускладнень перенесла COVID-19 і була виписана з лікарні.

Про це повідомляє столична щоденна газета Vecernji List.

Маргарета Краньчец, яка живе в будинку для престарілих в місті Карловац, була госпіталізована в кінці жовтня після позитивного тесту на коронавірус.

Вона провела в лікарні три тижні, незважаючи на безсимптомний перебіг інфекції.

Через похилий вік жінка прикута до ліжка, але, в іншому, у неї відносно хороший стан здоров'я, без серйозних захворювань.

Жінка в 99 років перехворіла на коронавірус. Джерело: www.vecernji.hr

Жінка в 99 років перехворіла на коронавірус. Джерело: www.vecernji.hr

Раніше MedOboz повідомляв, що препарат молнупіравір здатний швидко блокувати передачу коронавірусу протягом 24 годин.

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