Медики просят вернуть "Протефлазид": врачи выступили против АМКУ, который заблокировал гуманитарную помощь для клиник – документ

Как известно, в июле 2020 года Антимонопольный Комитет Украины наложил штраф на компанию "Экофарм" – разработчика и производителя противовирусных препаратов с действующим веществом Протефлазид.

Одной из причин санкций АМКУ назвал гуманитарную деятельность фармкомпании – бесплатные поставки своего препарата с начала пандемии Сovid-19 для профилактической защиты медиков больниц разных регионов Украины от ОРВИ.

По мнению антимонопольщиков, такая благотворительность нарушала конкурентное законодательство. Фармкомпания была вынуждена свернуть свою благотворительную программу, что вызвало возмущение медиков.

Несколько дней назад врачи Черновицкой области – региона, явившегося первым очагом эпидемии коронавирусной инфекции и долго входившего в первую тройку по числу заболевших – обратились к коллегам с Открытым письмом, опубликованном черновицким независимым новостным агенством БукІнфо. Медики отмечают, что в первые дни после обнаружения коронавирусной инфекции в Буковине они воспользовались возможностью заказа гуманитарной помощи – бесплатных партий противовирусного препарата "Протефлазид".

Медики подчеркивают, что "…утратили возможность бесплатно получить столь необходимые противовирусные препараты, которые способны защитить их от респираторных вирусных инфекций… Считаем, что при любых обстоятельствах государство должно способствовать благотворительной деятельности и поддерживать субъектов хозяйствования, занимающих активную гражданскую позицию и принимающих посильное участие в борьбе с пандемией и помогающих врачам".

Эту позицию поддержали и киевские клиники. В Заявлении, подписанном медиками (и с проставленными официальными печатями) различных медучреждений столицы, в частности, подчеркивается важность гуманитарных поставок препарата, который "изучен и испытан практикой клинического применения на протяжении многих лет": "Такая помощь стала дополнительным щитом для нас – врачей, которые ежедневно в силу профессиональных обязанностей имеют дело с вирусами. Медики и дальше рассчитывали на благотворительную помощь от ООО НВК "Экофарм" в виде противовирусных средств.

Однако, как оказалось, Антимонопольный Комитет Украины решил остановить эту акцию, наложив штраф на ООО НВК "Экофарм"".

Подобные решения АМКУ вредят консолидации усилий общества в борьбе с пандемией и потому являются недопустимыми, – уверены медработники, подписавшие Открытое Письмо киевских врачей. Среди них медики, в частности, Киевской городской клинической больницы №4; Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района; клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней Академии медицинских наук Украины.

Напомним, что как сообщал МедОбоз, разработчик и производитель препарата "Протефлазид" оспорит в суде подозрение со стороны АМКУ в нарушении конкурентного законодательства и наложенный на фармкомпанию штраф в размере 3,2 миллиона гривен.

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