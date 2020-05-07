Стара версія медичної реформи в Україні не адаптована до реалій, а її другий етап передбачав знищення протитуберкульозної служби.

Про це в четвер, 7 травня, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися трансляцію ефіру, поскрольте новину вниз).

"Реформа системи охорони здоров'я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій", – сказав міністр.

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"Коли ми почали аналізувати стару версію другого етапу реформи, ми побачили, що нас чекає закриття 332 лікарень по всій Україні, тому що вони отримали на 50% менше коштів, ніж навіть у минулому році. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тис. наших медичних працівників", – пояснив він.

Другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби, закриття 70-80% психіатричних лікарень, у яких знаходиться близько 22 тис. хворих, додав Степанов.

Під загрозою, підкреслив він, опинилася й екстрена допомога. "У деяких областях недофінансування – на рівні 60-80%. Це призведе до скорочення 30% бригад швидкої допомоги", – розповів Степанов.

Раніше OBOZREVATEL писав, чим обернувся для України другий етап медреформи.