Маски захищають дітей гірше, ніж дорослих: вчені дали пояснення

Голландські вчені з організації National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) поставили під сумнів доцільність носіння дітьми звичайних медичних масок.

Про результати їх досліджень написали "Известия". З'ясувалося, що маски здатні захистити від аерозольних часток, з якими можуть передаватися збудники вірусних захворювань, однак їх ефективність при носінні дітьми кожен раз знижувалася в середньому на 20%.

Лікарі пояснили це надмірною рухливістю малюків: діти більше рухаються, і маски у них з'їжджають, відкриваючи ніс або рот. Крім того, стандартні маски часто виявляються занадто великими для дитячого лиця.

При цьому експерти відзначають, що під час пандемії дітям все ж варто користуватися засобами індивідуального захисту.

