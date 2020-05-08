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Ляшко розповів, як COVID-19 вдарив по медреформі в Україні

1.2т
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Пандемія коронавірусу COVID-19 вказала на неефективність медичної реформи в Україні, при якій інфекційні лікарні фінансувалися по принцинцу "гроші йдуть за пацієнтом".

Про це в ефірі "Право на владу" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він вказав, що в лікарнях неможливо спрогнозувати число нових заражених, які можуть з'явитися.

COVID-19 вдарив по медреформі в Україні

COVID-19 вдарив по медреформі в Україні

"Я визнаю, коронавірус показав: не можна фінансувати інфекційні лікарні за пацієнтом, за хворобою. Тому що там потрібно фінансувати готовність до реагування. Ми не можемо профінансувати, адже ми не знаємо то кількість випадків інфекційної хвороби, яке може виникнути. Коронавірус показав: ніхто не готувався до такої кількості інфекційної хвороби", – зазначив Ляшко.

На його думку, в системі охорони здоров'я потрібно враховувати можливість надзвичайних ситуацій.

"Ми будуємо мирну систему – ми будуємо систему для воєнного стану, в тому числі і для надзвичайних ситуацій. Це речі, які потрібно враховувати, ми це не врахували", – визнав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів про провали другого етапу медреформи.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
медреформа
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