Клініка SQLAB вирішила не стояти осторонь і теж заробити на коронавірусі, запропонувавши свій метод "лікування". Головне – подати інформацію за допомогою модних слів, наприклад детоксифікація та управління запаленням, щоб люди читали і думали: "Ну й розумний. Аж страшно!".

Сильно бомбить від наступного тексту: "Ускладнення наступають (незалежно від супутніх захворювань) саме при неефективному менеджменті дезінтоксикаційних заходів, дефіциту необхідного харчування (амінокислоти, мікроелементи, вітаміни), виходу з-під контролю загального запалення з ще більш наростаючою інтоксикацією".

Супутні захворювання не мають значення? Це, на хвилиночку, дуже важливий фактор для перебігу ковіда. Проблеми з судинами, діабет, ожиріння впливають на тяжкість хвороби. Стать пацієнта теж має значення. Є дані, що підвищений рівень цукру в крові у хворих без діабету може бути фактором важкого COVID-19.

Далі потік розумних слів, які не кожен українець зрозуміє, хоча клініка і не орієнтується на пересічного громадянина, а на людей з доходом вище середнього.

Слава Богу, вони просять не займатися самолікуванням – не робити КТ і не приймати антибіотики без потреби та призначення лікаря. Напевно, тому що в їхній клініці немає апарату комп'ютерної томографії. Ще.

При перших симптомах або позитивному тесті на коронавірус рекомендують звертатися до лікаря і краще з їх клініки.

SQLAB пропонує послугу "Супровід при COVID-19",в неї входять:

два тести на ковід (підтверджуючий та після одужання);

інші аналізи (якщо знадобляться);

два оздоровчих візити вдому;

обіцяють безперервний супровід сімейного лікаря;

а в кінці дадуть реабілітаційні рекомендації.

За весь пакетик лікування вдому просять 800 доларів (приблизно 22 тисячі грн), мовляв в приватних стаціонарах набагато дорожче. (Читайте: за 800 доларів пропонують поспостерігати, як ви хворієте на коронавірус вдома).

По-перше, майже всі українці з легкими симптомами коронавірусу лікуються вдома під наглядом свого сімейного, використовуючи парацетамол та ібупрофен, згідно з офіційним протоколом.

По-друге, саме про протокол в рекламі клініки не говориться ні слова. Навіщо їм затверджені методи і препарати, коли у них є така крута штука, як біохакінг і штучний інтелект?

Не тільки ця пропозиція клініки викликає підозру, вся її діяльність викликає масу питань. Докладний огляд на SQLAB робив MED Goblin – критик псевдонауки та псевдомедицини.

"Хочу познайомити вас з особливим "продуктом "для людей з доходом вище середнього, під назвою "Біохакінг". За визначенням, це експериментальні процедури з метою поліпшення організму, які виконуються поза контекстом традиційної науки і медицини", – пише автор.

У них в арсеналі методи, які не мають нічого спільного з доказовою медициною, такі як акупунктура, гомеопатія та інші навколонаукові оздоровчі процедури.

Якщо Вам на пошту прийде такий лист, тисніть "видалити назавжди" і навіть не читайте, здоровіші будете.

Реклама від SQLAB Скріншот

Реклама від SQLAB Скріншот