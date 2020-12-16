Клініка SQLAB вирішила не стояти осторонь і теж заробити на коронавірусі, запропонувавши свій метод "лікування". Головне – подати інформацію за допомогою модних слів, наприклад детоксифікація та управління запаленням, щоб люди читали і думали: "Ну й розумний. Аж страшно!".
Сильно бомбить від наступного тексту: "Ускладнення наступають (незалежно від супутніх захворювань) саме при неефективному менеджменті дезінтоксикаційних заходів, дефіциту необхідного харчування (амінокислоти, мікроелементи, вітаміни), виходу з-під контролю загального запалення з ще більш наростаючою інтоксикацією".
Супутні захворювання не мають значення? Це, на хвилиночку, дуже важливий фактор для перебігу ковіда. Проблеми з судинами, діабет, ожиріння впливають на тяжкість хвороби. Стать пацієнта теж має значення. Є дані, що підвищений рівень цукру в крові у хворих без діабету може бути фактором важкого COVID-19.
Далі потік розумних слів, які не кожен українець зрозуміє, хоча клініка і не орієнтується на пересічного громадянина, а на людей з доходом вище середнього.
Слава Богу, вони просять не займатися самолікуванням – не робити КТ і не приймати антибіотики без потреби та призначення лікаря. Напевно, тому що в їхній клініці немає апарату комп'ютерної томографії. Ще.
При перших симптомах або позитивному тесті на коронавірус рекомендують звертатися до лікаря і краще з їх клініки.
SQLAB пропонує послугу "Супровід при COVID-19",в неї входять:
два тести на ковід (підтверджуючий та після одужання);
інші аналізи (якщо знадобляться);
два оздоровчих візити вдому;
обіцяють безперервний супровід сімейного лікаря;
а в кінці дадуть реабілітаційні рекомендації.
За весь пакетик лікування вдому просять 800 доларів (приблизно 22 тисячі грн), мовляв в приватних стаціонарах набагато дорожче. (Читайте: за 800 доларів пропонують поспостерігати, як ви хворієте на коронавірус вдома).
По-перше, майже всі українці з легкими симптомами коронавірусу лікуються вдома під наглядом свого сімейного, використовуючи парацетамол та ібупрофен, згідно з офіційним протоколом.
По-друге, саме про протокол в рекламі клініки не говориться ні слова. Навіщо їм затверджені методи і препарати, коли у них є така крута штука, як біохакінг і штучний інтелект?
Не тільки ця пропозиція клініки викликає підозру, вся її діяльність викликає масу питань. Докладний огляд на SQLAB робив MED Goblin – критик псевдонауки та псевдомедицини.
"Хочу познайомити вас з особливим "продуктом "для людей з доходом вище середнього, під назвою "Біохакінг". За визначенням, це експериментальні процедури з метою поліпшення організму, які виконуються поза контекстом традиційної науки і медицини", – пише автор.
У них в арсеналі методи, які не мають нічого спільного з доказовою медициною, такі як акупунктура, гомеопатія та інші навколонаукові оздоровчі процедури.
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