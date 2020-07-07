Лікарі вказали на небезпечні наслідки легкої форми коронавірусу

Легкі випадки протікання коронавірусної хвороби можуть виявитися небезпечними і завдати шкоди здоров'ю більше, ніж багато хто думав.

Про це написала The Guardian. Здорові люди, які вважали, що вони вилікувалися від COVID-19, іноді страждають від дивних симптомів, включно з інсультом.

Відомо, що 80% випадків зараження коронавірусом – безсимптомні або протікають у легкій формі.

Професор нейрохірургії Крістофер Келлнер із клініки Маунт-Синай у Нью-Йорку розповів, що у "легких" пацієнтів із коронавірусом, яких навіть не госпіталізували, частіше виникають кров'яні згустки і важкі інсульти. Такі симптоми з'являються у людей, середній вік яких становить 30 років.

Лікарі підтвердили, що COVID-19 впливає не тільки на легені і кров, але і на нирки, печінку і мозок, що призводить до хронічної втоми і депресії.

До аналогічних висновків прийшли вчені з Нідерландів, які вивчили дані 1622 пацієнтів із коронавірусом, що перенесли ускладнення хвороби протягом кількох місяців. Середній вік хворих склав 53 роки, і всі вони скаржилися на низку довготривалих симптомів, зокрема сильну втому (88%), утруднене дихання (75%) і тяжкість у грудях (45%).

Відзначено, що 91% цих пацієнтів не госпіталізували, оскільки на початку інфікування їх перебіг захворювання описували як "легкий".

85% опитаних людей до зараження вважали себе цілком здоровими. Однак більше як через місяць після закінчення хвороби лише 6% підтвердили таку думку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальна кількість хворих на коронавірус у світі може становити не 9, а 18 мільйонів осіб, в Україні – не 40, а 400 тисяч, оскільки хвороба може протікати в легкій формі.