Лікарі в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози

В Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Вона відбулася вночі 7 серпня у Львівській лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, за 2,5-3 роки МОЗ планує перейти на трансплантаційну незалежність (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Загалом в Україні вже провели три операції з трансплантації – серця, нирки та підшлункової залози. Ми хочемо отримати трансплантаційну незалежність, аби наших громадян не відправляли за кордон", – сказав він.

В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози, – Степанов

Міністр зазначив, що в держбюджеті на 2020 рік було закладено мільярд гривень на лікування українців за кордоном. В Україні ж такі операції коштують дешевше. Зокрема, підкреслив глава МОЗ, вдасться врятувати більшу кількість людей.

"Якщо ми говоритимемо про суму коштів, які витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантацію в нашій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, значно збільшиться. Тому що у нас трансплантації коштують дешевше – іноді в 4-5 разів", – заявив Степанов.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, щорічно трансплантації потребують щонайменше п'ять тисяч українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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