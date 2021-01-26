Лікарі назвали червоні руки ознакою небезпечної хвороби

Карина Бондаренко Новини медицини 03:40, 26.01.2021 Оновлено: 07:10, 26.01.2021

Лікарі американської клініки Mayo назвали почервонілі долоні однією з ознак неалкогольного стеатогепатиту.

Агресивна форма цієї жирової хвороби печінки здатна надалі перерости в цироз, йдеться на сайті медустанови.

Крім почервоніння долонь, на хворобу можуть вказувати пожовтіння шкіри і очей, здуття живота, розширення кровоносних судин під шкірою і збільшення селезінки.

Зазначається, що до неалкогольного стеатогепатиту схильні люди з надмірною вагою, діабетики, а також пацієнти з високим рівнем цукру і жирів у крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарі-онкологи з'ясували, що рубці, горбистість на долонях і їх свербіж можуть бути першими симптомами раку.

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