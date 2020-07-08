Лікар назвав патології, що ускладнюють лікування COVID-19

Лікування коронавірусної хвороби ускладнює наявність у пацієнтів супутніх патологій.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Богдан Гук. За його словами, медустанови переповнені.

"Ми працюємо на межі переповнення лікарень. У нашій лікарні практично вільних місць немає. Всі пацієнти середнього та тяжкого ступенів захворювання", – заявив лікар.

Він розповів про супутні патології, які ускладнюють лікування пацієнтів від коронавірусної інфекції.

"Наприклад, у терапії №1 із 27 пацієнтів 14 – із цукровим діабетом. Більшість пацієнтів мають супутню патологію: серцеву, неврологічну, пацієнти з інсультами. Ми стикаємося з проблемою лікування не лише інфекційної патології, а патології соматичних захворювань. Це ускладнює перебіг хвороби й лікування, оскільки кілька патологій доводиться лікувати одночасно", – зазначив Гук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики відзначили, що пацієнти з коронавірусною інфекцією й супутніми хронічними захворюваннями частіше страждають від серйозних ускладнень для здоров'я, пов'язаних із зараженням.

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