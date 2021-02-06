Лікар назвав небезпечні симптоми діабету після COVID-19 у дітей

Львівський лікар Тарас Жиравецький назвав п'ять небезпечних симптомів, які можуть свідчити про цукровий діабет у дітей після коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що це невмотивована спрага, часте сечовипускання, сухість шкіри та слизової, зниження маси тіла, а також слабкість і підвищена стомлюваність.

Лікар назвав симптоми, які можуть свідчити про діабет у дітей

При появі цих симптомів лікар рекомендував батькам звертатися до сімейних лікарів.

Водночас він закликав не розганяти паніку про цукровий діабет у дітей після коронавірусу в ЗМІ і не описувати цю проблему, як доведений факт.

"Цукровий діабет у дітей – це складне аутоімунне захворювання, яке дійсно може виникнути на тлі будь-якої інфекції, зокрема і коронавірусу, але медики повинні розбиратися в механізмах захворювань, а не журналісти", – підкреслив він.

Facebook Тарас Жиравецький.

Раніше американські вчені припустили, що до наслідків зараження коронавірусом – поряд з ураженням легень, проблемами з нирками і серцем, а також неврологічними розладами – може додатися і розвиток цукрового діабету.

Однак вони не можуть поки точно сказати, яким чином інфекція може викликати діабет 1 або 2 типу, і чи є він тимчасовим ускладненням або постійним захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що найбільший ризик небезпечних ускладнень COVID-19 – у літніх чоловіків, що мають хвороби серця, підвищений артеріальний тиск або цукровий діабет.

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