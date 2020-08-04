Кверцетин: помилкові очікування при COVID-19

Пандемія COVID-19 стала викликом усьому людству. Жодне з існуючих ліків не має безперечної ефективності, в різних країнах проводиться майже три тисячі клінічних випробувань препаратів, які могли б якщо не запобігти зараженню, то полегшити перебіг хвороби та знизити ймовірність розвитку важких ускладнень й смертність.

В Україні сьогодні зареєстровано кілька клінічних досліджень, одне з них – препаратів Корвітин та Квертин виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", активними речовинами яких є кверцетин.

На нещодавній прес-конференції "Про проміжні результати клінічних випробувань лікарських засобів, що полегшують перебіг коронавірусної інфекції COVID-19", організованої Міжнародним благодійним фондом сприяння розвитку медичної та фармацевтичної науки та освіти "Ланцет", були озвучені проміжні результати.

Вони засновані на результатах лабораторних досліджень 30 пацієнтів, що дозволило організаторам випробування зробити висновок про зниження ймовірності розвитку цитокинового шторму та позитивно оцінювати динаміку симптомів. За словами національного координатора клінічного випробування Ольги Голубовської, використання кверцетину може запобігти розвитку важких форм захворювання COVID-19, а препарат може бути ефективний при лікуванні пацієнтів із серцево-судинними патологіями, вони відносяться до групи підвищеного ризику, оскільки SARS-CoV-2 негативно впливає на судини.

Кверцетин є природною біохімічною речовиною групи флавоноїдів та знаходиться в багатьох фруктах, овочах, листках, насінні й зернах. Він широко використовується в альтернативній медицини та випускається у вигляді моно- й комплексних біологічно активних добавок.

Багато груп вчених проводили фундаментальні дослідження та невеликі клінічні випробування, однак якісні докази того, що кверцетин ефективно лікує будь-яке захворювання отримані не були. У середовищі лікарів України можливість застосування кверцетину в якості лікарського засобу викликає жваві дискусії. У США кверцетин дозволений до випуску тільки у вигляді БАДів, а будь-яка реклама, яка обіцяє його ефективність при терапії хвороб, визнана незаконною.

Рішення про необхідність проведення клінічних досліджень Корвітину ґрунтується на властивостях кверцетину та бажанні знайти доступне допоміжне лікування. Не можна сказати, що Україна самотня в припущенні можливої ​​користі речовини. Наприклад, рекомендований підхід до COVID-19 Медичної школи Східної Вірджинії (Норфолк, Вірджинія) пропонує використання кверцетину для профілактики та лікування легкого перебігу коронавірусної інфекції в домашніх умовах в рамках комплексного підходу, що включає крім кверцетину вітамін D та С, цинк, мелатонін. Однак ці рекомендації належать швидше до числа загальних, нарівні з веденням здорового способу життя, відмовою від куріння або дотриманням водного балансу організму.

Оптимізм з приводу кверцетину проявляли й канадські вчені, наприклад Маджамбу Мбікай й Мішель Кретьєн, які досліджували його противірусні властивості після спалаху атипової пневмонії в 2003 році. Ще в кінці лютого цього року вони заявляли про початок випробувань в Китаї, однак до сього часу повідомлення про результати не надходили.

Серед всіх наукових статей в базі даних медичних та біологічних публікацій PubMed, що відносяться до застосування кверцетину при коронавірусі, немає переконливих повідомлень про його ефективность, а в міжнародному реєстрі клінічних досліджень Національного інституту здоров'я США за запитом Quercetin + COVID-19 знаходяться тільки 2 клінічних випробування.

У матеріалі MedPage Today "Кверцетин: новий обман для COVID-19?" проводиться аналіз перспектив використання кверцетину та небезпеки високих очікувань, як було з гідроксихлорохіном. Видання цитує вчених, що займаються цим питанням: "Кверцетин не є хорошим кандидатом для розробки ліків, тому що він метаболічно нестабільний та йому не вистачає потенції в експериментах in vitro", – пише Марк Кушман, професор фармацевтичного коледжу Університету Пердью в Західному Лафайете, штат Індіана. "Наступним кроком буде демонстрація активності проти SARS-CoV-2 на тваринах, але це навряд чи призведе до багатообіцяючих результатів через двох факторів, перерахованих в попередньому реченні".

Один з провідних вчених-фармацевтів світу Дерек Лоу підтримує безпідставність надії на ефективність застосування кверцетину, оскільки його фармакокінетика показує, що він "зникає в дозі людини, як сніжинка, що падає на сковороду для млинців".

При використанні препаратів без доказової бази лікування певної хвороби можна піти декількома шляхами, наприклад заявити про те, що він ефективний, та заробити великий штраф, як це сталося з Декасаном від компанії ТОВ "Юрія-Фарм". Здавалося б, це свідчить про те, що МОЗ України приймає світові правила на фармацевтичному ринку, оскільки одна з підстав для накладення штрафу – відсутність даних про лікування або профілактику коронавірусу декаметоксином (активною речовиною Декасан) та не відповідність реклами офіційної інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я й Міністерства охорони здоров'я України.

Але тоді залишається відкритим питання, як й навіщо при практично аналогічних умовах затверджується проведення клінічних випробувань препаратів кверцетину, ефективність якого не має доказової бази при лікуванні жодного захворювання. Якщо від безвиході вирішено пробувати будь-які варіанти, чому ж одночасно з цим не розглянути інші, так звані ліки та методи, наприклад Оксолінову мазь або йодну сітку.

Не виключено, що біологічно активні речовини в майбутньому можуть стати повноцінними лікарськими засобами, однак для цього потрібні роки клінічних випробувань. Поки ж очікувати, що кверцетин, навіть якщо в рамках однієї країни він видається не за біодобавку, а за лікарський препарат, в світовій практиці зможе зайняти законне місце серед засобів для терапії COVID-19, не варто.

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