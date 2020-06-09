Американські дослідники дійшли висновку, що куріння кальяну може спровокувати зараження коронавірусом і спричинити інші негативні наслідки в організмі.

Про це йшлося в сюжеті "Сніданку з 1+1", повідомляє ТСН.

На думку вчених Національного інституту здоров'я США, кальяни є чудовим резервуаром для зберігання й передавання COVID-19.

Куріння кальяну збільшує ризик зараження COVID-19 – вчені Unsplash

"Річ у тім, що новий коронавірус досить стійкий у довкіллі, а якщо там багато вологи, особливо якщо це вода, то він може зберігатися до декількох тижнів", – розповіли в сюжеті.

Крім того, таке захоплення таїть у собі ризики заразитися інфекційними захворюваннями через спільне використання, погану дезінфекцію та вологе середовище.

"Ми знаємо, що кальяни, по суті, ніхто нормально не миє, не дезінфікує. Якщо мундштуки ще якось змінюються, то ані трубки, ані резервуари для води ніхто не очищує та не дезінфікує", – сказала мікробіологиня, кандидатка біологічних наук Олена Лівінська.

У сюжеті нагадали про спалах коронавірусу в німецькому місті Геттінген. Там внаслідок порушення карантинних обмежень одним із кальяних барів було зафіксовано 36 випадків зараження COVID-19, 300 людей відправили на строгий карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зняли грубе порушення карантину – люди спокійно сиділи в кальянній Deviator у курортному районі міста.

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