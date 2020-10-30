Крім COVID-19, людству загрожують ще 850 тисяч вірусів – доповідь ООН

Віктор Литвиненко Новини медицини 17:22, 30.10.2020 Оновлено: 17:24, 30.10.2020

У доповіді ООН говориться, що людина може заразитися до 850 тисяч вірусів тварин, якщо не захистити навколишнє середовище.

Як передає MedicalХpress з посиланням на міжнародну організацію, шкода, нанесена людиною біорізноманіттю, веде в епоху пандемії.

Руйнування навколишнього середовища, таке як розчищення земель, вирубка лісів, зміна клімату, інтенсивне сільське господарство і торгівля дикими тваринами, змушує людей тісніше контактувати з дикою природою. Тварини можуть передавати небезпечні для нас мікроби та віруси.

Згідно з опублікованим звітом, до 850 тисяч невідкритих вірусів, які можуть бути передані людині, імовірно існують у ссавців і птахів-господарів.

Ключем до запобігання майбутніх пандемій має стати зміна людського ставлення до природи. Аналіз наукових даних показує, що пандемії стають частішими. Без превентивних стратегій вони будуть ще частіше виникати, швидше поширюватися, вбивати більше людей, завдаючи руйнівних збитків світовій економіці.

Щорічно від тварин людині передається в середньому п'ять нових хвороб з високим пандемічним потенціалом. У минулому столітті головну загрозу представляли:

MedOboz раніше писав, що забруднене повітря може збільшувати ризик смерті від коронавірусу на 15% по всьому світу.

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