Краса та здоров'я – дві теми, які завжди будуть в тренді. Центр естетичної та антивікової медицини CPG – невеликий київський центр, який пропонує стандартний перелік косметичних процедур для жінок, доповнений послугами психолога. Крім адміністратора в ньому працює косметолог, подолог, майстер манікюру та педикюру, естетист, психолог. Головлікар – Наталя Старченко, має вищу медичну освіту за спеціальністю анестезіолог й займається в центрі контурною пластикою. Але судячи з нової послуги CPG – Крапельниць, їх колектив поповнився новими фахівцями, які можуть не тільки над красою працювати, а й лікувати.

Крапельниці – нове втілення вічної ідеї про молодильні яблучка та сучасна реінкарнація Кремлівської таблетки – висока ефективність, невідомий склад, коштує дорого та допомагає всім без винятку.

Реклама цієї послуги, що відновлює та приводить організм в тонус за 5-10 сеансів, викликає кілька питань:

Склад кожної з крапельниць розроблений нашим antiage-терапевтом на основі вітчизняних, німецьких та американських препаратів. – Невідомо, хто в центрі є antiage-терапевтом (косметолог? психолог? анестезіолог?), та які саме препарати можуть бути призначені.

Не довіряйте фахівцям, які пропонують пройти курс крапельниць без консультацій терапевта та медичного контролю. – Дійсно, без консультації лікаря це всього лише шарлатанство. Однак, як було зазначено вище, серед персоналу центру немає терапевта. Або про нього мовчать.

Крім того, на кожній процедурі прийняття крапельниці разом з клієнтом присутній досвідчена медсестра. Це допомагає уникнути побічних ефектів та дає гарантію безпеки . – Присутність медсестри (якої, до речі, також немає в списку співробітників центру) ніяким чином не гарантує безпеку та не може допомогти уникнути побічних ефектів.

Не ризикуйте здоров'ям за допомогою неперевірених засобів та ненадійних фахівців! – Абсолютно доречні слова, дотримуючись яких краще відвідувати центр CPG виключно за косметичними та естетичними процедурами, оскільки реклама про відновлення організму за 1,5 години вартістю 1500-1800 грн – це просто маркетинговий хід та реклама плацебо.

З приводу так званих Крапельниць ми отримали консультацію лікаря Віктора Литвиненка.

Немає жодної опублікованої наукової роботи, що певно підтверджує цілющі ефекти Vitamin Therapy та інших видів "лікування" такого роду, каже лікар Литвиненко Віктор. Жоден з "коктейлів краси" не був схвалений FDA. Крапельниці без припису особистого лікаря – банальне викачування коштів.

У людей, що мають проблеми з тиском або серцем, від надлишку рідини можуть траплятися стрибки тиску або серцеві напади. У списку потенційних небезпек також значиться гіпервітаміноз, дисбаланс електролітів, інсульти та пошкодження нирок.

Американські лікарі, які навіть до БАДів ставляться з обережністю, орієнтуються на нормативи Food and Drug Administration. Так ось, корисно знати, що жоден з "коктейлів краси" не був схвалений FDA. Американська Federal Trade Commission – незалежне агентство, що захищає права споживачів, вже штрафує клініки за неправдиву інформацію та недоведеність користі рекламованих та застосованих процедур.