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Коронавірус із пекінського ринку виявився старшим за європейський, – учені

2.3т
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Учені з'ясували, що зразки коронавірусу, зібрані на оптовому ринку Пекіна "Сіньфаді", старші за штами, які поширюються в Європі.

Про це заявив китайський епідеміолог Лю Цзюнь у статті на сайті Державного наглядового комітету КНР. За його словами, у вірусу з ринку є ряд відмінностей від штамів, які циркулюють Європою.

Незважаючи на те, що знайдені в "Сіньфаді" зразки прийшли з Заходу, вони виявилися старші за сучасні європейські штами. Учені поки не можуть пояснити, як ця мутація потрапила в Пекін. Лю Цзюнь передбачає, що вірус міг опинитися в партії заморожених продуктів, які завезли з-за кордону.

"Під час перевезення, перебуваючи в замороженому стані, вірус не міг еволюціонувати, тому в нього не відбувалися мутації", – сказав учений.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Університетського коледжу Лондона заявили, що тварини можуть стати "резервуарами" коронавірусу і призвести до другого спалаху інфекції, навіть якщо вона буде ліквідована в людей.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
дослідження
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