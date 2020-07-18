Коронавірус скоротив середню тривалість життя на 2 роки, – вчені

Через пандемію коронавірусу середня тривалість життя чоловіків і жінок знизилася майже на два роки.

Про це написала Daily Mail із посиланням на дослідження вчених Оксфордського університету. Вони припустили, що після другої хвилі COVID-19 цей показник стане ще песимістичнішим.

Очікувана тривалість життя в Англії й Уельсі неухильно поліпшувалася протягом останніх 50 років, а за останні десять років залишалася незмінною.

Але, за словами експертів, коронакриза, в результаті якої в Британії загинуло майже 54 тисячі осіб, повернула статистику до рівня 2008 року.

У Великобританії COVID-19 скоротив очікувану тривалість життя жінок із 83,5 року в 2019 році до 81,8 року для тих, хто народився в першій половині 2020 року, і з 79,9 року до 78 років для чоловіків.

"Ми представили оцінки очікуваної тривалості життя в 2019 році і першій половині 2020 року, які показують, що цей показник серед жінок і чоловіків скоротився на 1,7 і 1,9 років. Так, очікувана тривалість життя чоловіків і жінок у першій половині 2020 року знизилася до рівня 2008 року. Ймовірно, наші оцінки смертності та очікуваної тривалості життя занижені", – зазначив провідний дослідник соціологічного факультету Оксфордського університету Жозе Мануель Абурто.

Вчені наголосили, що подальший вплив коронавірусу на тривалість життя не відомий через можливу другу хвилю вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Національної служби охорони здоров'я Шотландії дійшли висновку, що людина, яка перенесла коронавірус, вмирає в середньому на 10 років раніше, ніж за звичайних обставин.