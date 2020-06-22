Коронавірус може викликати діабет у здорових людей, – дослідження

Вчені заявили, що COVID-19 не просто несе ризик для людей, хворих на діабет, – він може фактично викликати це захворювання.

Як написав ScienceAlert, кілька шанованих вчених з усього світу надрукували про це статтю в Медичному журналі Нової Англії (NEJM). Вони назвали своє припущення гіпотезою, поки не зібрали достатньо даних.

У матеріалі привели дані з Китаю про молоду людину з хорошим здоров'ям, яка вперше заразилася важким діабетом, названим кетоацидозом, після того, як захворіла на COVID-19.

Крім того, до пандемії в Східній Азії стався спалах атипової пневмонії, яка також була викликана коронавірусом.Тоді зареєстрували випадки гострого діабету у людей з пневмонією, викликаною ГРВІ, який не спостерігався у пацієнтів з пневмонією через інші причини. У більшості випадків діабет проходив через три роки, але у 10 відсотків хворих він залишився.

При цьому дослідники не виключили, що COVID-19 може викликати абсолютно новий тип діабету.

Вони припустили що після потрапляння в організм, коронавірус порушує нормальну функцію клітин, деформуючи шляхи, які забезпечують кров глюкозою за допомогою секреції інсуліну.

"Протягом багатьох років ми знали, що вірусні інфекції можуть бути пов'язані з появою у пацієнта симптомів діабету. Цукровий діабет 1 типу проявляється сезонно, що часто спостерігається при вірусних інфекціях. І вірусні інфекції можуть також викликати руйнування "фабрик" острівцевих клітин, які продукують інсулін в підшлунковій залозі, викликаючи хронічну аутоімунну відповідь", – відзначили в дослідженні.

Вчені розробили спеціальний реєстр для реєстрації всіх випадків діабету, пов'язаних з COVID-19. За їхніми словами, він необхідний для збору достатньої кількості даних, щоб "почати розгадувати таємницю будь-якого прямого зв'язку між коронавірусом і діабетом".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, які перехворіли на коронавірус COVID-19, можуть згодом заробити інсулінозалежний цукровий діабет.