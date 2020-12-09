Коронавірус б'є всі антирекорди

Ольга Голубовська Новини медицини 12:34, 9.12.2020

Відповідно до останнього звіту Інституту показників та оцінки здоров'я США, COVID-19 за останній тиждень став провідною причиною смерті – більше 11 800 випадків. Для порівняння:

Згідно зі звітом, щоденна смертність перевищує 4 випадки на мільйон в 34 штатах.

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ранок неділі (6 грудня) більше 281 000 осіб померли від COVID-19. За прогнозами, до квітня загальна кількість смертей може перевищити 500 000 людей, а пік в середині січня може скласти близько 3 000 смертей на день.

На 1 квітня 2021 року прогнозується, що заплановане розгортання вакцинації врятує 9 000-11 000 життів. До тих пір майже в кожному штаті буде спостерігатися переважне збільшення госпіталізацій через COVID-19, а 46 з них зіткнуться з "високим або екстремальним стресом" через лікарняні ліжка та пропускну здатність реанімації в період з грудня по лютий.

За даними CNN, США також досягли рекордного семиденного середнього числа випадків COVID-19, зареєструвавши більше 1 мільйона хворих протягом перших п'яти днів грудня, досягнувши 14,5 млн хворих. У п'ятницю в США було зареєстровано, близько 228 000 випадків, що стало найвищим показником за один день під час пандемії, і в середньому було зареєстровано близько 183 000 нових випадків в день, побивши ще один рекорд за останній тиждень.

"Я думаю, коли ви чуєте таку статистику (смертей), ви втрачаєте розуміння того, що означають ці цифри", – говорить доктор Се. "Але для нас, людей, які піклуються про цих пацієнтів, кожен номер – це хтось, на кого ми повинні дивитися і говорити: "Вибачте, я більше нічого не можу для вас зробити".

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