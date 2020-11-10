Захворюваність на коронавірус зростає, ЗМІ пишуть про брак місць в лікарні, про брак лікарів та медсестер. При цьому матеріальне становище населення не поліпшується. У такій ситуації логічним є запитання: чи може держава компенсувати кошти, витрачені на ліки від COVID-19?

Відповідь: може, але тільки в тому випадку, якщо препарати виписав лікар.

У МОЗ повідомили, що хворі можуть повернути гроші, на які були куплені лікарські засоби для лікування коронавірусної інфекції. Таку компенсацію можуть отримати пацієнти, які лікувалися вдома під наглядом сімейного лікаря, тобто амбулаторно.

Головною умовою повернення грошей є те, що препарати призначив і виписав лікар. Крім того, потрібно зберегти всі чеки з назвами ліків і результати аналізу на ковід. Наступний крок – це звернення до районного управління праці та соцзахисту, де ви подаєте заяву і надаєте копії чеків.

В контакт-центрі з питань коронавірусу запевняють, що "вам потрібні копії чеків, результат на" корону", що у вас дійсно був коронавірус, і слід написати заяву".