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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Компанія Sinovac пояснила "97% ефективність" своєї вакцини від COVID-19

  • Вакцина-кандидат CoronaVac від китайського виробника дає антитіла у 97% вакцинованих

  • Партнер з Індонезії надав ЗМІ неточну інформацію, заявивши про "97% ефективність" препарату

  • Інформація про ефективність вакцини повинна з'явитися на початку наступного року

1.7т
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Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською компанією Sinovac, сприяє виробленню антитіл у 97% вакцинованих. Індонезійський партнер Bio Farma повідомив ЗМІ про "97% ефективність".

Про плутанину, яка виникла з результатами, повідомляє Bloomberg.

У Sinovac пояснили, що цифра 97% відноситься до рівня сероконверсії (появи антитіл), яка не залежить від ефективності вакцини, оскільки високий рівень утворення антитіл не обов'язково означає, що щеплення ефективно захищає людей від зараження COVID-19.

Виробник підкреслив, що інформація про ефективність препарату очікується в січні наступного року.

На даний момент вакцина на основі "убитого" вірусу проходить третю фазу клінічних випробувань в Індонезії за участю 1620 добровольців, в Туреччині – 13 тисяч, в Бразилії – 9 тисяч, в Бангладеш – 4200, в Чилі – 3 тисяч.

Розробники очікують, поки з усіх учасників захворіє певна кількість людей. Тільки після цього вони зможуть визначити ефективність вакцини.

MedOboz раніше писав, що китайська вакцина CoronaVac показала свою безпеку та імуногенність під час першої та другої фаз клінічного випробування. Дослідники також визначили дозу, яка викликає вироблення найбільшої кількості антитіл.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Вакцина від коронавірусу
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