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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Компанія Novavax починає останній етап випробувань своєї вакцини від COVID-19

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Американський розробник вакцин Novavax запускає фінальну стадію клінічних випробувань свого препарату проти COVID-19 в США та Мексиці. В рамках програми Operation Warp Speed ​​компанія отримала грант в розмірі 1,6 млрд доларів.

Як передає Financial Times, в тестуванні вакцини візьмуть участь близько 30 000 добровольців. Дві третини учасників отримають вакцину, а інша третина – плацебо.

Перевагою препарату є те, що він залишається стабільним при температурі від 2 до 8 °C, і тому не вимагає спеціального холодового ланцюга для зберігання та транспортування, який необхідний для вакцини BioNTech/Pfizer.

Дослідницька вакцина NVX-CoV2373 виготовлена ​​зі стабілізованої форми шипового білка коронавірусу з використанням технології наночастинок рекомбінантного білка. Очищені білкові антигени в препараті не можуть реплікуватися і не можуть викликати COVID-19. Вакцина також містить запатентований ад'ювант MatrixM – добавку, яка підсилює бажану відповідь імунної системи на вакцину.

Вакцина Novavax вже проходить третю фазу тестування в Великобританії. Дані цього дослідження будуть використовуватися для подачі заявки на схвалення регулюючих органів у Великобританії та Європі. Розробники очікують отримати їх в першому кварталі 2021 року.

Залучити достатню кількість учасників в США може бути важче, оскільки є вакцини, які отримали дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

MedOboz раніше повідомляв, що вісім працівників будинку для людей похилого віку в Німеччині випадково отримали п'ятикратну дозу вакцини від COVID-19. Поки що у них не спостерігається серйозних побічних ефектів.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
Вакцина від коронавірусу
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