Компанія Biopharma передала першу партію масок Всеукраїнському Товариству Гемофілії

Епідемія коронавірусу нового типу COVID-19 торкнулася буквально кожного, одна з важливих змін – необхідність носити захисні маски. Це значно зменшує ризик поширення інфекції, що було підтверджено численними дослідженнями. Індивідуальний захист у відсутності адекватного лікування і вакцини став щоденною необхідністю, а маска – звичайною річчю, особливо в громадських місцях.

Ситуація із засобами захисту в Україні на початок епідемії була гнітючою, масок не вистачало не тільки звичайним людям, а й найбільш вразливим категоріям, що відрізняються високим ризиком зараження. Крім медичного персоналу, який постійно стикається з хворими COVID-19, проблема торкнулася людей, які характеризуються високою ймовірністю розвитку серйозних ускладнень через супутні патології.

До числа найбільш незахищених категорій відносяться хворі з гемофілією. Пандемія тільки посилила існуючі проблеми, основними з яких є обмеження можливості проводити лікування в домашніх умовах при недоступності лікарень під час епідемії COVID-19, відсутність повного забезпечення ліками державним коштом.

27 травня компанія Biopharma передала партію медичних масок Всеукраїнському Товариству Гемофілії. Ця організація представляє Україну у світовій спільноті World Federation of Hemophilia / Federación Mundial de Hemofilia та об'єднує хворих, що мають порушення згортання крові, у 23 областях України.

За словами керівника відділу маркетингу Biopharma Анастасії Ларченко, це перша партія масок для допомоги хворим на гемофілію. Завдяки тісній співпраці та підтримці Всеукраїнського товариства можна розвивати довгострокові стратегії та впливати на системні проблеми, розширюючи можливості лікування й підтримуючи високу якість життя пацієнтів.