Компанія "Берінгер Інгельхайм" значно збільшила свої інвестиції у пошуках інноваційних ліків та методів лікування захворювань

Значна відданість НДДКР меті розробки терапевтичних засобів проти вірусу SARS-CoV-2

Загальні інвестиції у НДДКР зросли на 7%, до 3,7 млрд. євро в 2020 році (18,9% від обсягу продажів)

Прогноз на 2021 рік: незначний річний приріст обсягу продажів на порівняльній основі

Інгельхайм, Німеччина, 24 березня 2021 р. – Компанія "Берінгер Інгельхайм" значно збільшила свої інвестиції в НДДКР у 2020 р.

у пошуках інноваційних ліків та методів лікування захворювань, для яких не існує задовільних методів лікування. Зокрема, були пришвидшені дослідження потенційних методів лікування, пов’язаних із COVID-19. На дослідження та розробку компанія витратила 3,7 млрд. Євро, що на 7% більше, ніж у попередньому році.

Ці витрати являють собою найбільші річні інвестиції у НДДКР за 136 річну історію цієї біофармацевтичної компанії, основою успіху якої завжди були дослідження.

"Ми розпочали свої дослідження та розробки потенційних методів лікування COVID-19 на початку першого кварталу 2020 року, визнаючи таку нагальну потребу", – сказав Губертус фон Баумбах (Hubertus von Baumbach), голова Ради керуючих директорів. "Ця робота разом із багатьма партнерами по всьому світу триває. Наші співробітники виявили фантастичну витримку в боротьбі з COVID-19, забезпечивши безперервне надходження наших ліків пацієнтам і тваринам, а також постійну підтримку для лікарів. Наші досягнення в 2020 році – це результат їхніх зусиль".

Спираючись на свої величезні знання в різних терапевтичних областях, таких як хвороби органів дихання та вірусологія, компанія "Берінгер Інгельхайм" бере участь у декількох проектах, спрямованих на пошук медичних рішень для лікування COVID-19.

У грудні 2020 року компанія оголосила разом з Кельнською університетською клінікою, Університетом Марбурга та Німецьким центром дослідження інфекцій про початок клінічного дослідження фази I/IIa BI 767551 – першого нейтралізуючого антитіла до SARS-CoV-2, що вводиться за допомогою інгаляції. Це потенційно новий терапевтичний та профілактичний варіант блокування вірусу в вогнищі інфекції. Інші COVID-19 ініціативи включають дослідження та розробку антитіл до SARS-CoV-2, які можуть поєднуватися з BI 767551 – малими молекулами, що інгібують реплікацію вірусу, –

а також розробку терапії для запобігання мікрокоагуляції (формуванню тромбів).

Висока ефективність, незважаючи на пандемію COVID-19

2020 був вдалим роком для "Берінгер Інгельхайм", хоча наслідки пандемії COVID-19 були відчутними всюди. Активна робота всієї компанії позитивно вплинула на обсяги продажів та операційний дохід. Чиста сума продажів компанії склала 19,57 млрд. євро, що на 3% більше, порівняно з попереднім роком. Стримуючі фактори іноземних валют мали значний вплив. З урахуванням валютних коливань чиста сума продажів зросла на 5,6%, у порівнянні з попереднім роком.

Акцент на прибуткове зростання бізнесу та захисті ліквідності

Операційний дохід на рівні групи зріс до 4,62 млрд. євро (2019 рік: 3,78 млрд. євро). Одноразові прибутки від розпродажу активів підтримали операційний дохід. Прибуток після сплати податків, порівняно з попереднім роком, збільшився на 12,5% до 3,06 млрд. євро (2019 рік: 2,72 млрд. євро). Грошовий потік від операційної діяльності зріс на 619 млн. євро до 3,96 млрд. євро (2019 рік: 3,34 млрд. євро). На кінець 2020 року забезпеченість власним капіталом становила 47% (2019 рік: 44%).

"Ми задоволені результатами, яких ми досягли в 2020 році, враховуючи складні умови, в яких опинилися", – сказав Майкл Шмельмер (Michael Schmelmer), член Ради керуючих директорів, відповідальний за фінанси та роботу функціональних підрозділів.

"Ми досягли своїх амбітних цілей як з точки зору нашого внеску в добробут людей, хатніх тварин та худоби, так і щодо ефективної роботи бізнесу. Це дозволяє нам продовжувати вкладати ще більше коштів у науково-дослідні розробки, а також у довгострокові перспективні напрямки, які ми для себе визначили, особливо в галузі онкології, а також цифрових технологій і технологій обробки даних".

Продовження значного інвестування в матеріальні активи

У 2020 році компанія інвестувала 1,05 млрд. євро (2019 рік: 1,07 млрд. євро) в матеріальні активи, включаючи масштабне виробництво біофармацевтичної продукції (LSCC) у Відні, Австрія, та новий центр розробки біофармацевтичних препаратів (BDC)

у Бібераху, Німеччина. Витрати на матеріальні активи дещо зменшились, порівняно з найвищим показником у 2019 році, через часткову затримку будівельних робіт, спричинену COVID-19.

Цільові придбання і поглинання довершили портфель активів

Компанія "Берінгер Інгельхайм" здійснила кілька придбань у 2020 році з метою вибіркового розширення свого портфелю. У липні компанія оголосила про придбання бельгійської ветеринарної біотехнологічної компанії "Глобал Стем Селл Технолоджі"

(Global Stem Cell Technology (GST). Компанія "Берінгер Інгельхайм" придбала GST для розробки та виробництва найсучасніших продуктів із застосуванням стовбурових клітин для коней та домашніх тварин.

У вересні було придбано частку китайської компанії New Ruipeng Group, що спеціалізується на наданні медичних послуг домашнім тваринам. У грудні компанія оголосила про придбання всіх акцій "ЕнБіІ-Терап'ютікс" (NBE-Therapeutics), швейцарської біотехнологічної компанії клінічного етапу, зосередженої на кон'югатах "антитіло-ліки" та на просуванні таргетної терапії раку, що походить з її імуностимулюючої платформи iADC™. Це придбання розширить можливості "Берінгер Інгельхайм" фокусуватися на пацієнтах із солідними пухлинами, що важко піддаються лікуванню,

в рамках розвитку значного онкологічного портфелю компанії .

Швидке зростання прибутків клінічної фармакології в усіх регіонах

Чиста сума продажів від фармацевтичних препаратів значно зросла на 5,8% до 14,42 млрд. євро (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань), і склала 74% від загальної чистої суми продажів. Усі регіони сприяли досягненню високих результатів в галузі клінічної фармакології. США залишаються найбільшим ринком для компанії "Берінгер Інгельхайм" з найвищими регіональними чистими сумами продажів у цій галузі. Компанія "Берінгер Інгельхайм" отримала 5,66 млрд. євро чистих продажів в США, що на 3,4% більше

(у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань). У регіоні EUCAN (Європа, Канада, Австралія та Нова Зеландія) чиста сума продажів зросла на 6,0% (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань), до 4,59 млрд. євро. На ринках, що розвиваються, включаючи Китайську Народну Республіку,

"Берінгер Інгельхайм" зареєструвала чисту суму продажів у розмірі 2,84 млрд. євро, зі зростанням на 10,4% (з урахуванням валютних коливань). В Японії чиста сума продаж зросла на 6,2% (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань) до 1,33 млрд. євро.

Препарати для лікування серцево-судинних, метаболічних та респіраторних захворювань залишаються найважливішою складовою чистої суми продаж. JARDIANCE® – це ліки, які використовуються разом із дієтою та фізичними вправами для зниження рівня цукру в крові у дорослих з діабетом 2-го типу. Вони залишаються найбільш прибутковим препаратом клінічної фармакології, забезпечуючи чисту суму продажів 2,48 млрд. євро (2019 рік: 2,15 млрд. євро). JARDIANCE® знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань у дорослих з діабетом 2-го типу та проявами серцево-судинних захворювань. OFEV® вперше став другим препаратом компанії за рівнем прибутку; чиста сума продажів склала 2,06 млрд. євро, а зростання на 41% (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань) (2019 рік: 1,49 млрд. євро). OFEV® – це ліки для лікування пацієнтів з ідіопатичним фіброзом легенів (idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), системним інтерстиціальним захворюванням легенів, асоційованим зі склерозом (systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (SSc-ILD), та в деяких країнах – іншими хронічними фіброзуючими інтерстиціальними захворюваннями легенів з прогресуючим фенотипом.

Високі інвестиції в НДДКР у клінічній фармакології

Інвестиції у науково-дослідні та дослідницькі роботи у клінічній фармакології склали 3,28 млрд. євро, або 22,8% від чистої суми продажів. Всього є близько 100 проектів на всіх етапах дослідницького процесу. Мета полягає в тому щоб 75% цих проектів призвели до отримання першої молекули у своєму класі діючих речовин або в новій терапевтичній області. Понад 50% з них мають революційний потенціал. Основна увага в науково-дослідних роботах у клінічній фармакології сфокусована на серцево-судинних та метаболічних захворюваннях, онкології, хворобах дихальної системи, центральної нервової системи, імунології та патології сітківки.

Ветеринарія – найкращі показники на висококонкурентному ринку

Ветеринарний підрозділ компанії "Берінгер Інгельхайм" є одним з найбільших постачальників ветеринарних вакцин та ліків і демонструє відчутну присутність у сегментах здоров'я худоби та домашніх тварин. У 2020 році ветеринарний бізнес продемонстрував високі показники на висококонкурентному ринку, зростання на 5%

(у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань), а чиста сума продажів склала 4,12 млрд. євро. Зокрема, сегменти протипаразитних засобів для свиней та домашніх тварин розвивались успішно та перевершили очікування. У 2020 році зменшення захворюваності на африканську чуму свиней у Китаї мало ефект віддачі в сегменті свиноводства. Як результат, вакцина для свиней INGELVAC CIRCOFLEX® забезпечила значний ріст чистої суми продажів на 14,9% (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань) до 264 млн. євро (2019 рік: 238 млн. євро). Паразитицид NEXGARD® для собак залишався найбільш продаваним продуктом, забезпечивши зростанням на 12% (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань), а також чисту суму продажів 804 млн. євро.

Біофармацевтичне контрактне виробництво – компанія "Берінгер Інгельхайм" є одним з провідних постачальників у цій галузі та одним з провідних виробників біофармацевтичних препаратів як для власного портфелю, так і для партнерів по галузі. 60% з 20 найкращих фармацевтичних компаній та інноваційних біотехнологічних фірм є клієнтами бізнесу біофармацевтичного контрактного виробництва "Берінгер Інгельхайм", відомого під торговою маркою "Берінгер Інгельхайм БіоЕкселенс™"

(Boehringer Ingelheim BioXcellence™). Біофармацевтичний бізнес у 2020 році досяг чистої суми продажів у розмірі 837 млн. євро,що на 6,6% більше (у річному обчисленні та з урахуванням валютних коливань).

Перспективи на 2021 рік: Компанія "Берінгер Інгельхайм" очікує незначного збільшення річного обсягу чистої суми продажів на порівняльній основі

Пандемія COVID-19, що триває, та складна ситуація у галузі із зростанням цінового тиску на кількох ключових ринках, як очікується, вплинуть на результати компанії "Берінгер Інгельхайм" у 2021 році. Припускаючи, що схвалені вакцини та інші лікарські засоби, які в даний час проходять процес затвердження, допоможуть стримати пандемію COVID-19, компанія очікує сильного загального зростання ринку лікарських засобів, що відпускаються за рецептом. У 2021 році компанія "Берінгер Інгельхайм" розраховує досягти незначного річного приросту чистих сум продажів на порівняльній основі.

Річний звіт за 2020 рік можна знайти тут

Компанія "Берінгер Інгельхайм" (Boehringer Ingelheim)

Компанія "Берінгер Інгельхайм" працює над розробкою революційної терапії, яка покращить життя людей і тварин. Як провідна дослідницька біофармацевтична компанія "Берінгер Інгельхайм" створює цінність завдяки інноваціям у сферах із незадоволеною високою потребою в лікарських засобах. Заснована в 1885 році, "Берінгер Інгельхайм" залишається сімейною компанією та націлена на довгострокову перспективу. Близько 52 000 співробітників обслуговують понад 130 ринків у трьох напрямках бізнесу: клінічна фармакологія, ветеринарія та біофармацевтичне контрактне виробництво.

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