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Колір волосся може впливати на тривалість життя, - вчені

1.4т
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Австралійські вчені з'ясували, що колір волосся у людини і шерсті у тварин здатен впливати на тривалість життя і схильність до хвороб.

Як повідомляє LIVE24, дослідники проаналізували 30 тисяч особин лабрадорів. Виявилося, що тварини з шоколадним забарвленням шерсті частіше хворіють на дерматит і отит.

Колір волосся може впливати на тривалість життя

Колір волосся може впливати на тривалість життя

При цьому їхнє життя приблизно на 1,4 року коротше, ніж у родичів золотистого або чорного забарвлення.

Схожі закономірності виявили і у людей. Після анкетування 200 тисяч людей і вивчення їх геномів вчені зробили висновок, що найнижча ймовірність ранньої смерті у блондинів. Щоправда, статеве дозрівання у них настає пізніше.

Крім того, люди зі світлим волоссям менше схильні до розвитку інфаркту, діабету і інсульту.

Таку особливість вчені пояснили тим, що гени, що корелюють з часом пубертату, знаходяться поруч з тими генними варіантами, які відповідають за формування кольору волосся і шкіри. Ці процеси пов'язані через гіпофіз в головному мозку. Він одночасно виробляє гормони, які відповідають як за розвиток статевих залоз, так і за пігментацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кардіолог назвав продукти, що впливають на тривалість життя.

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здоров'я
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дослідження
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