Китайські вчені вивели "формулу смерті" для тих, хто заразився COVID-19
Китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії.
Медики з Першої дочірньої лікарні Університету Сучжоу опублікували відповідне дослідження. У ньому вивчили 172 хворих, з яких 50,5% померли в реанімації протягом 28 днів із моменту надходження.
За спостереженням медиків, у пацієнтів, що вижили, відзначається висока кількість лімфоцитів в крові і більш низький рівень інтерлейкіну-6.
На основі цих даних, вчені розробили формулу підвищеного ризику, яка представляє собою відношення інтерлейкіну-6 до лімфоцитів (ІЛ-6/лімфоцити), так званий спрощений індекс імунної дисрегуляції.
Завдяки новому маркеру можна буде виявляти хворих з підвищеним ризиком смертності і застосовувати до них методи сучасної терапії, не чекаючи критичного погіршення стану здоров'я.
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