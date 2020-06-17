Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Китайські вчені вивели "формулу смерті" для тих, хто заразився COVID-19

730
Читати матеріал російською

Китайські медики розробили показник критичного стану пацієнтів, який вказує на високий ризик летального результату від коронавірусної інфекції пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

Медики з Першої дочірньої лікарні Університету Сучжоу опублікували відповідне дослідження. У ньому вивчили 172 хворих, з яких 50,5% померли в реанімації протягом 28 днів із моменту надходження.

Індекс імунітету вказує на ризик померти в реанімації

Індекс імунітету вказує на ризик померти в реанімації

За спостереженням медиків, у пацієнтів, що вижили, відзначається висока кількість лімфоцитів в крові і більш низький рівень інтерлейкіну-6.

На основі цих даних, вчені розробили формулу підвищеного ризику, яка представляє собою відношення інтерлейкіну-6 до лімфоцитів (ІЛ-6/лімфоцити), так званий спрощений індекс імунної дисрегуляції.

Завдяки новому маркеру можна буде виявляти хворих з підвищеним ризиком смертності і застосовувати до них методи сучасної терапії, не чекаючи критичного погіршення стану здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ заявила про науковий прорив у лікуванні COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
лікарі вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини