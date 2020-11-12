Китайська вакцина проти COVID-19: що кидає тінь на її випробування в Бразилії

Щеплення CoronaVac виявилося втягнутим в брудну політичну битву між президентом і його опонентом

У Бразилії відновили випробування китайської вакцини проти коронавірусу, які були зупинені через "серйозний випадок"

Поки всі навколо обговорюють вакцину від Pfizer і BioNTech, в світі тривають випробування інших кандидатів. Однією з найбільш перспективних вважається вакцина CoronaVac, розроблена китайської фармацевтичною фірмою Sinovac Biotech.

MedOboz вирішив розібратися, як проходить 3 фаза клінічних випробувань і чому репутація вакцини може зіпсована політикою.

У вонеділок 9 листопада випробування вакцини були скасовані бразильським регулятором охорони здоров'я Anvisa після повідомлення про "серйозний несприятливому інцидент" за участю добровольця. Як було встановлено пізніше, інцидентом виявилося самогубство, що не має відношення до самої вакцини.

Китайська вакцина CoronaVac. Джерело: riotimesonline.com

На даний момент за рішенням Anvisa випробування тривають, про що стало відомо в середу 11 листопада.

Китайська вакцина CoronaVac виявилася втягнутою в політичне протистояння між крайнім правим президентом Бразилії Жаіром Болсонару і його противником – губернатором Сан-Паулу Жоао Доріа.

Президент Болсонару був проти тестування "чужої вакцини" в своїй країні і відкрито висловлював підтримку оксфордському кандидату від AstraZeneca, який теж тестується за участю бразильців.

Нагадаємо, що в Бразилії від коронавірусу померло 163 тисячі людей (на 12 листопада 2020), за кількістю загиблих вона знаходиться на другому місці після США. Число захворівших перевищує 5,7 млн.

За кількістю смертельних випадків Бразилія займає друге місце. Джерело: Скріншот index.minfin.com.ua

Бразилія на третьому місці по захворюваності ковідом. Джерело: Скріншот index.minfin.com.ua

Експерти критикують Болсонару за те, що він недооцінює серйозність ситуації з коронавірусом, яка склалася в країні. Вони вважають, що дії президента були недостатніми для придушення вірусу. Також голова країни невпинно просуває гідроксихлорохін, незважаючи на дослідження, що показують, що він неефективний проти COVID-19.

Для довідки. CoronaVac – інактивована вакцина проти SARS-CoV-2, яка вводиться внутрішньом'язово двома уколами з інтервалом в два тижні. Імуногенність препарату перевищує 92%. Показником відповіді на щеплення були антитіла, але оскільки вони з часом можуть зникати, вчені також почали визначати Т-лімфоцити, які відповідають за імунологічну пам'ять. Серед побічних ефектів учасники тестування відзначали біль в місці ін'єкції. Для виготовлення вакцини вірус "вирощували" в клітинах, після "вбивали" і виділяли.

Перевагою вакцини є і те, що її не потрібно заморожувати, перевезення сировини для приготування нових доз не вимагає наднизьких температур. Вакцина може зберігатися в таких же умовах, як і щеплення від грипу.

На сьогодні вакцина від компанії Sinovac проходить фінальний етап випробувань, який є вирішальним для отримання дозволу регулюючих органів. Крім Бразилії, щеплення тестується в Індонезії та Туреччини.

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