Китайська вакцина проти COVID-19 безпечна та викликає імунітет – дослідження

Вакцина CoronaVac показала свою безпеку та імуногенність під час першої та другої фаз клінічного випробування

Вакцина проти COVID-19 на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2 показала свою ефективність та безпеку в випробуваннях першої і другої фаз.

Цей результат, опублікований в The Lancet Infectious Diseases, дозволяє розробникам почати фінальний етап тестування.

Китайську вакцину CoronaVac вводили добровольцям у віці від 18 до 59 років два рази з інтервалом 14 днів. Протягом 28 днів після першого уколу в учасників тестування спостерігалося вироблення антитіл до коронавірусу.

Дослідники також визначили дозу, яка викликала найвищу імунну відповідь. Вона склала 3 мкг.

Незважаючи на те, що титр антитіл після імунізації був нижче, ніж у людей, які перехворіли ковідом, вчені вважають, що ця вакцина може забезпечити достатній захист від коронавірусу.

Вирішальне значення матиме третя фаза випробування, в ході якої буде визначена остаточна ефективність препарату та тривалість імунітету після вакцинації.

MedOboz раніше писав, що американська компанія Moderna заявила про майже 95% ефективність вакцини від COVID-19. Щеплення розроблене на основі мРНК та не вимагає наднизьких температур для зберігання.

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