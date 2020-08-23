Китай почне тестувати на людях вакцину від COVID-19 на основі клітин комах

Перша в Китаї вакцина на основі рекомбінантного білка COVID-19, виготовлена з клітин комах, була схвалена для клінічних випробувань Національним управлінням медичних продуктів.

Про це повідомила Global Times в суботу, 22 серпня. Вакцина була протестована на мавпах і інших тварин.

Як запевняють фахівці Сичуаньського університету, робота над продуктом здійснювалася протягом декількох місяців, і їм вдалося створити вакцину високої якості.

У повідомленні сказано, що препарат за результатами тестів показав хороші захисні властивості проти інфекції COVID-19 без очевидних побічних ефектів.

Нову вакцину будуть виробляти в обсязі як мінімум 100 млн комплектів на рік на потужностях підприємства, створеного в квітні лікарнею при сичуаньському університеті спільно з місцевою компанією, яка спеціалізується на біотехнологіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайській фармацевтичній корпорації Sinopharm заявили, що їх інактивована вакцина від коронавірусу надійде в продаж на ринок вже в грудні 2020 року ціною близько $ 144.