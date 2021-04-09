Кабмін частково легалізував медичний канабіс в Україні

В Україні частково дозволили легалізацію канабісу для медичних цілей у формі лікарських засобів.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 7 квітня 2021 року № 324, де внесли зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

"До речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються", – йдеться в документі.

Зазначається, що обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, який імітує дію ТГК (тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Відзначимо, що раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що застосування канабісу – звичайна медична практика.

Також глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що монобільшість партії вже готує закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медичний канабіс вилучили з переліку найнебезпечніших наркотиків у світі, в якому наявний, зокрема, героїн.

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