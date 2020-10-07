Ізраїль відправить до Європи тести, що швидко визначають COVID-19

В Ізраїлі почнуть експорт до Європи тестів на антиген до коронавірусу (COVID-19).

Як пишуть "Деталі", перша партія препарату ізраїльської компанії BATM попрямує до Італії в одну з великих лабораторних мереж.

Повідомляється, що ізраїльські тести на антигени дозволяють швидко встановити, чи є людина носієм коронавірусу. Особливість тестів в тому, що вони дають високоточні результати і дозволяють діагностувати захворювання навіть у пацієнтів з низьким вмістом вірусу в організмі.

"Ми також задоволені прогресом, досягнутим з новими тестами, які ми розробили для діагностики коронавірусу, грипу та інших респіраторних захворювань. Завдяки нашій інноваційній діагностичній платформі ми можемо запропонувати комплексне рішення високого рівня і допомогти захистити здоров'я населення в умовах нинішньої епідемії", – заявив гендиректор BATM Цві Маром.

Відзначимо, що ці тести допоможуть знаходити заражених COVID-19, у яких відсутні симптоми, або вони не знають про те, що інфіковані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі вперше в світі вилікували від COVID-19 експериментальним ліками.

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