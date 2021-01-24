Зеленський продовжує розкривати потенціал актриси епізодичній ролі із серіалу "Слуга народу"

Багато кадрових призначень Офісу Президента України можна схарактеризувати як кумівство, непрофесіоналізм та корупція. Й неважливо, якої сфери життя це стосується, хоч пандемії коронавірусу.

Одна з таких історій – яскравий кар'єрний та комерційний зліт двох жінок, доцентів кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Оксани Обертинської та Світлани Степанюк.

Навесні 2020 року вони стали експертами-вірусологами МОЗ та Консультантками Офісу Президента з протидії коронавірусу та відвідували з інспекціями обласні ПЛР-лабораторії та медичні установи, зокрема – Полтавську. Вже незабаром від їх публічних послуг, що викликали широкий резонанс в суспільстві, відхрестилися. Однак сама історія успіху на цьому не закінчилася.

В знак компенсації за незручності або навпаки, в заохочення, влітку обидві жінки були відзначені Офісом Президента як Заслужені. Нагородження в нашій країні швидше данина радянським традиціям, тому мало кого збентежило, що Заслуженим лікарем стала доцент-теоретик, відповідальна за навчально-методичну роботу медико-профілактичного та фармацевтичного факультету. Згідно з Google-Академією, останні наукові статті нею були опубліковані ще у 2015 році. Її соратниця з інспектування обласних ПЛР-лабораторій тим же указом Президента отримала більш скромну винагороду – Заслужений працівник охорони здоров'я України.

Старі добрі традиції збереглися не тільки в нагородженнях, а й в участі в корупційних схемах. Тут у нагоді став "Центр молекулярних технологій", за гучною та претензійною назвою якого приховано звичайне ТОВ, організоване Оксаною Обертинською (у 2020 році вона змінила прізвище з Кукало) та Світланою Степанюк. Кожна з них внесла свою вагому частку в статутний капітал компанії – по 500 грн.

Напередодні завершення 2020 року компанія виграла тендер на суму майже 6 млн грн на постачання "Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції" для Харківської Обласної Клінічної лікарні. Тендер був проведений за спрощеною процедурою, в ньому брало участь єдине підприємство.

Компанія "Центр молекулярних технологій" розташовується в житловій квартирі, інші адреси, де могло б розміщуватися виробництво по розробці біотехнологій, не вказані. Тому зрозуміти, чому саме ця компанія виграла тендер на державні замовлення для обласних лабораторій та медичних установ, складно. Також Обертинську пов'язують з українським виробником "Укргентех", який в минулому році заробив понад 18 млн грн на держзакупівлі за спрощеною процедурою.

Об Оксані Обертинської з відкритих джерел можна дізнатися небагато. За даними "Інформатора", вона тривалий час співпрацювала з російськими науковими установами та бізнес-компаніями, а її інтерес полягав у впровадженні в Україні російських тест-систем.

Про професіоналізм Обертинської можна скласти уявлення, подивившись її інтерв'ю "Апострофу",

"В Україні немає необхідності в жорсткому карантині, люди все розуміють - вірусолог"

Оксана Обертинська про локдаун і вакцинах від коронавіруса

де вона представляється як керівник "Центру молекулярної діагностики", а по суті – відповідає на питання не менше, ніж від уряду та президента.

Заслуговує на увагу, наприклад, теза, що тривале носіння масок може привести до кисневого голодування, прибирання в під'їздах запобіжить зараженню дітей від бомжа, а ланцюжок передачі вірусу можна перервати, заборонивши використання примірочних. Лейтмотив всього інтерв'ю – країну врятує тільки самоосвіта й самоорганізація, дуже розраховувати на державу не варто.

І якщо задатися запитанням, що вірусолог-теоретик, який заробляє на ковідному напрямку, робить в Офісі Президента, то відповідь знайдеться в її участі в зйомках однієї з серій "Слуги народу".

Зеленський присвоїв звання "Заслужений лікар України" своєму "психологу" з серіалу "Слуга народу"

Таким чином, все стає на свої місця: успішними та заслуженими, схоже, в нашій країні можуть бути тільки ті, хто доторкнеться хоч епізодично до творчості президента.