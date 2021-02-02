Андрій Антоновський, що працює головним лікарем "Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги"

Дніпропетровської облради, за період правління зміг значно поліпшити своє фінансове становище. За повідомленням "Дніпра Оперативного", в період перебування на державній службі він став власником чотирьох автомобілів, елітної нерухомості та на додаток до цього має грошові активи на рахунках в межах декількох мільйонів гривень.

Традиційний інтерес викликав не сам факт володіння будинком, квартирами та земельними ділянками, а невідповідність цього задекларованому сімейного доходу. Так, ґрунтуючись на даних в декларації, сукупний дохід сім'ї не перевищує 300 тис. грн на рік, що приблизно становить 25 тис. грн на місяць.

До отримання посади в Дніпропетровській психіатричній лікарні Андрій Антоновський вів якийсь бізнес, однак дані про нього в відкритих джерелах відсутні. Його пов'язують з Дніпропетровською філією ТОВ "Гемокод", але крім номера ЄДРПОУ

26238006 не збереглися ніякі дані ні в Google, ні в ЄДР юридичних осіб, підприємців та громадських організацій. Це змушує припускати, що така інформація з усіх джерел була видалена кимось навмисне, а секрет фінансового успіху так і залишається нерозкритим.